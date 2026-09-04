Стоит ли ожидать дальнейшего снижения базовой ставки Нацбанком

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года прокомментировал возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что каждый раз решение по базовой ставке принимается на основе анализа всех рисков, начиная с внешних, внутренних, фискальных, квазифискальных и отраслевых.

"Мы считаем, что объективно сложившиеся обстоятельства – снижение инфляции до 9,8%, снижение инфляционных ожиданий, крайне важный для нас показатель – позволили нам реализовать это пространство для дальнейшего снижения базовой ставки. Будет ли у нас такое пространство до конца года – пока неясно. Мы, исходя из своих прогнозов, видим, что оно будет ограниченным", – заявил он.

Проинфляционным фактором является, по словам главы Нацбанка, планируемое изъятие из Нацфонда 5 трлн тенге.

"Посмотрим, как они будут осваиваться, как это попадет в экономику, повлияет ли это в полном объеме или ограниченном. Здесь с правительством будем очень внимательно смотреть, как будет в дальнейшем развиваться ситуация на рынке нефти, нефтепродуктов... Исходя из текущего, сегодняшнего раунда, мы видим, что пространство для дальнейшего снижения у нас ограничено", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Казахстана (НБК) приняли очередное плановое решение по базовой ставке. Ее снизили с 16,75% до 16,25%.