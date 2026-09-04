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Финансы

Стоит ли ожидать дальнейшего снижения базовой ставки Нацбанком

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 14:55 Фото: freepik
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года прокомментировал возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что каждый раз решение по базовой ставке принимается на основе анализа всех рисков, начиная с внешних, внутренних, фискальных, квазифискальных и отраслевых.

"Мы считаем, что объективно сложившиеся обстоятельства – снижение инфляции до 9,8%, снижение инфляционных ожиданий, крайне важный для нас показатель – позволили нам реализовать это пространство для дальнейшего снижения базовой ставки. Будет ли у нас такое пространство до конца года – пока неясно. Мы, исходя из своих прогнозов, видим, что оно будет ограниченным", – заявил он.

Проинфляционным фактором является, по словам главы Нацбанка, планируемое изъятие из Нацфонда 5 трлн тенге.

"Посмотрим, как они будут осваиваться, как это попадет в экономику, повлияет ли это в полном объеме или ограниченном. Здесь с правительством будем очень внимательно смотреть, как будет в дальнейшем развиваться ситуация на рынке нефти, нефтепродуктов... Исходя из текущего, сегодняшнего раунда, мы видим, что пространство для дальнейшего снижения у нас ограничено", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Казахстана (НБК) приняли очередное плановое решение по базовой ставке. Ее снизили с 16,75% до 16,25%.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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