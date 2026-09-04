Нацбанк Казахстана заявил о снижении базовой ставки

Сегодня, 4 сентября 2026 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) приняли очередное плановое решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Ее снизили.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции", – следует из релиза, который распространила пресс-служба НБК в пятницу.

Причины снижения базовой ставки

В августе текущего года темпы годовой инфляции замедлились до 9,8%. Дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд.

Продовольственная инфляция снизилась до 9,5%. Основные факторы – выраженное удешевление фруктов и овощей, а также снижение импортных цен. Темпы непродовольственной инфляции замедлились до 11,4% на фоне укрепления обменного курса тенге. Сервисная инфляция снизилась до 8,9% за счет некоторого замедления темпов роста цен на нерегулируемые услуги. Месячная инфляция в августе составила 0,6% (0,6% в июле), с очисткой от сезонных факторов – 0,9% (0,7% в июле). Базовая инфляция сохранилась на уровне 0,7%.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июле снизились до 12,1% (13,4% в июне). Это связано с уменьшением обеспокоенности по поводу повышения НДС, роста тарифов на ЖКУ и цен на продукты питания. При этом в ожиданиях усилилось влияние фактора роста цен на ГСМ. Ожидания профессиональных участников рынка на конец 2026 года сохраняются на уровне 10%.

Во внешнем секторе ситуация остается нестабильной. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке поддерживает высокие цены на энергоносители и усиливает внешнее инфляционное давление. В этих условиях риторика ведущих центральных банков сохраняет жесткий характер. Мировые цены на продовольствие несколько выросли за счет зерновых и растительных масел, при этом цены на мясо снизились впервые за длительное время.

В России инфляция остается устойчивой. Проинфляционные риски сохраняются на фоне перебоев на топливном рынке. Несмотря на снижение ключевой ставки в июле текущего года, риторика Банка России стала жестче. В ЕС инфляция несколько ускорилась, в основном за счет роста цен на энергоносители. ЕЦБ на последнем заседании сохранил ставки без изменений. В США инфляция замедлилась, однако остается выше целевого уровня. В этой связи ФРС сохраняет ставку без изменений.

Прогноз по инфляции на 2026 год не претерпел изменений: она ожидается в диапазоне 9-11%. Замедлению роста цен будут способствовать умеренно жесткие денежно-кредитные условия и крепкий обменный курс тенге. Дополнительное сдерживающее влияние окажет завершающий этап повышения минимальных резервных требований в сентябре 2026 года. Прогноз на 2027 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5% (ранее 5,5-7,5%), что обусловлено ростом внешней инфляции, пересмотром предпосылок регулируемых цен, а также увеличением фискального импульса. При этом накопленная жесткость денежно-кредитной политики продолжит ограничивать инфляционное давление и способствовать дальнейшему замедлению роста цен. В 2028 году инфляция стабилизируется вблизи цели в 5% по мере нормализации внешнего инфляционного фона, фискальной консолидации, нормализации внутреннего спроса и снижения инфляционных ожиданий на фоне умеренно жестких денежно-кредитных условий.

Баланс рисков инфляции остается смещенным в проинфляционную сторону. Основные риски связаны с расширением внутреннего спроса на фоне усиления фискального импульса, незаякоренными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на ГСМ и тарифов ЖКУ. Внешние риски обусловлены ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители ввиду возможного усиления геополитической напряженности.

Прогноз роста ВВП на 2026 год в базовом сценарии не претерпел изменений и оценивается на уровне 4,5-5,5%. Экономическая активность продолжит поддерживаться высокой инвестиционной активностью на фоне реализации программ квазифискального стимулирования и стабильного потребительского спроса. В сравнении с предпосылками прошлого прогнозного раунда Национального банка и предыдущими параметрами Прогноза социально-экономического развития правительства в 2027 году ожидается увеличение объемов фискального стимулирования, что окажет поддержку инвестиционной и потребительской активности. При этом более слабая прогнозная динамика нефтедобычи в 2027 году за счет переноса ремонта на ТШО с 2026 года на 2027 год будет отчасти нивелировать расширение внутреннего спроса. Рост ВВП в 2027 году сложится в пределах 4,5%. В 2028 году ожидается ускорение роста ВВП до 4-5% (ранее 3,5-4,5%), ввиду эффекта от реализации отраслевых и системных реформ, планируемого расширения фискального стимулирования, а также восстановления производства и экспорта нефти.

Позитивная динамика текущей инфляции и инфляционных ожиданий позволила снизить базовую ставку в рамках текущего решения. При этом в условиях усиления проинфляционных факторов и рисков, которые отразились на пересмотре прогнозных оценок на 2027 год, пространство для дальнейшего снижения ограничено.

Когда будет объявлено очередное плановое решение по базовой ставке

"Последующие решения будут приниматься исходя из поступающих данных по инфляции, ее соответствия прогнозной траектории, динамики внутреннего спроса, инфляционных ожиданий и регулируемых цен, а также масштабов и эффектов фискального и квазифискального стимулирования. Денежно-кредитная политика будет направлена на снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2028 году". Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе уточнили, что очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 23 октября 2026 года в 12:00 по времени Астаны .

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Отметим, что в 2026 году Нацбанк третий раз подряд снижает базовую ставку. В предыдущие месяцы она была снижена с 18% до 17% (5 июня), с 17% до 16,75% (24 июля).