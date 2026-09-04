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Финансы

Нацбанк Казахстана заявил о снижении базовой ставки

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 12:00 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 сентября 2026 года, в Национальном банке Казахстана (НБК) приняли очередное плановое решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Ее снизили.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,25% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции", – следует из релиза, который распространила пресс-служба НБК в пятницу.

Причины снижения базовой ставки

В августе текущего года темпы годовой инфляции замедлились до 9,8%. Дезинфляционный процесс продолжается 11 месяцев подряд.

Продовольственная инфляция снизилась до 9,5%. Основные факторы – выраженное удешевление фруктов и овощей, а также снижение импортных цен. Темпы непродовольственной инфляции замедлились до 11,4% на фоне укрепления обменного курса тенге. Сервисная инфляция снизилась до 8,9% за счет некоторого замедления темпов роста цен на нерегулируемые услуги. Месячная инфляция в августе составила 0,6% (0,6% в июле), с очисткой от сезонных факторов – 0,9% (0,7% в июле). Базовая инфляция сохранилась на уровне 0,7%.

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июле снизились до 12,1% (13,4% в июне). Это связано с уменьшением обеспокоенности по поводу повышения НДС, роста тарифов на ЖКУ и цен на продукты питания. При этом в ожиданиях усилилось влияние фактора роста цен на ГСМ. Ожидания профессиональных участников рынка на конец 2026 года сохраняются на уровне 10%.

Во внешнем секторе ситуация остается нестабильной. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке поддерживает высокие цены на энергоносители и усиливает внешнее инфляционное давление. В этих условиях риторика ведущих центральных банков сохраняет жесткий характер. Мировые цены на продовольствие несколько выросли за счет зерновых и растительных масел, при этом цены на мясо снизились впервые за длительное время.

В России инфляция остается устойчивой. Проинфляционные риски сохраняются на фоне перебоев на топливном рынке. Несмотря на снижение ключевой ставки в июле текущего года, риторика Банка России стала жестче. В ЕС инфляция несколько ускорилась, в основном за счет роста цен на энергоносители. ЕЦБ на последнем заседании сохранил ставки без изменений. В США инфляция замедлилась, однако остается выше целевого уровня. В этой связи ФРС сохраняет ставку без изменений.

Прогноз по инфляции на 2026 год не претерпел изменений: она ожидается в диапазоне 9-11%. Замедлению роста цен будут способствовать умеренно жесткие денежно-кредитные условия и крепкий обменный курс тенге. Дополнительное сдерживающее влияние окажет завершающий этап повышения минимальных резервных требований в сентябре 2026 года. Прогноз на 2027 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5% (ранее 5,5-7,5%), что обусловлено ростом внешней инфляции, пересмотром предпосылок регулируемых цен, а также увеличением фискального импульса. При этом накопленная жесткость денежно-кредитной политики продолжит ограничивать инфляционное давление и способствовать дальнейшему замедлению роста цен. В 2028 году инфляция стабилизируется вблизи цели в 5% по мере нормализации внешнего инфляционного фона, фискальной консолидации, нормализации внутреннего спроса и снижения инфляционных ожиданий на фоне умеренно жестких денежно-кредитных условий.

Баланс рисков инфляции остается смещенным в проинфляционную сторону. Основные риски связаны с расширением внутреннего спроса на фоне усиления фискального импульса, незаякоренными инфляционными ожиданиями, дальнейшей динамикой цен на ГСМ и тарифов ЖКУ. Внешние риски обусловлены ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители ввиду возможного усиления геополитической напряженности.

Прогноз роста ВВП на 2026 год в базовом сценарии не претерпел изменений и оценивается на уровне 4,5-5,5%. Экономическая активность продолжит поддерживаться высокой инвестиционной активностью на фоне реализации программ квазифискального стимулирования и стабильного потребительского спроса. В сравнении с предпосылками прошлого прогнозного раунда Национального банка и предыдущими параметрами Прогноза социально-экономического развития правительства в 2027 году ожидается увеличение объемов фискального стимулирования, что окажет поддержку инвестиционной и потребительской активности. При этом более слабая прогнозная динамика нефтедобычи в 2027 году за счет переноса ремонта на ТШО с 2026 года на 2027 год будет отчасти нивелировать расширение внутреннего спроса. Рост ВВП в 2027 году сложится в пределах 4,5%. В 2028 году ожидается ускорение роста ВВП до 4-5% (ранее 3,5-4,5%), ввиду эффекта от реализации отраслевых и системных реформ, планируемого расширения фискального стимулирования, а также восстановления производства и экспорта нефти.

Позитивная динамика текущей инфляции и инфляционных ожиданий позволила снизить базовую ставку в рамках текущего решения. При этом в условиях усиления проинфляционных факторов и рисков, которые отразились на пересмотре прогнозных оценок на 2027 год, пространство для дальнейшего снижения ограничено.

Нацбанк, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 12:00

Фото: nationalbank.kz

Когда будет объявлено очередное плановое решение по базовой ставке

"Последующие решения будут приниматься исходя из поступающих данных по инфляции, ее соответствия прогнозной траектории, динамики внутреннего спроса, инфляционных ожиданий и регулируемых цен, а также масштабов и эффектов фискального и квазифискального стимулирования. Денежно-кредитная политика будет направлена на снижение инфляции к среднесрочной цели 5% в 2028 году".Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе уточнили, что очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 23 октября 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 12:00
Что ожидать казахстанцам от снижения базовой ставки – мнения экспертов

Отметим, что в 2026 году Нацбанк третий раз подряд снижает базовую ставку. В предыдущие месяцы она была снижена с 18% до 17% (5 июня), с 17% до 16,75% (24 июля).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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