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Финансы

Кто чаще всего открывает в Казахстане долларовые депозиты

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 16:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года рассказал, почему казахстанцы не отказываются полностью от долларовых депозитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты привели данные Казахстанского фонда гарантирования депозитов, согласно которым казахстанцы накопили на депозитах 30 трлн тенге. При этом в иностранной валюте казахстанцы продолжают хранить 5,9 трлн тенге. Они поинтересовались, кто эти люди и нужно ли их переубеждать перейти на вклады в национальной валюте.

"Долларизация депозитов у нас исторически на самом низком уровне, 19 с чем-то процентов. То есть, напомню, что еще три-четыре года назад это было около 30-35%, а пять-шесть лет назад это было 60%. То есть рост доверия к тенге наблюдается из года в год. Это первое. Теперь вот к этим гражданам, которые хранят деньги в долларах. В основном это высокообеспеченные граждане, у них есть и в тенге накопления, но с точки зрения диверсификации они решили, что они в долларах хотят хранить", – пояснил Тимур Сулейменов.

Между тем, по его данным, большинство казахстанцев хранят активы в тенге по небольшим вкладам.

"То есть для среднего казахстанца хранить в долларах – никто об этом даже не думает. Но состоятельные граждане, которые накопили и хотят обеспечить диверсификацию своего депозитного портфеля, хранят частично в долларах", – добавил глава Нацбанка.

Но он указал на преимущества тенговых депозитов.

"Тот, кто хранил в долларах, а кто-то покупал доллары за 550, они сейчас в глубоком минусе, то есть и с точки зрения курсовой переоценки в минусе, и с точки зрения потерянных возможностей заработать на простом тенговом депозите тоже в минусе. Доверять тенге нужно, доверять денежно-кредитной, макроэкономической политике нужно, я считаю, что государство этого заслуживает. Последовательно, четко обеспечивается стабильность финансовой системы, экономической системы и абсолютное большинство граждан голосуют "за" тенге своими деньгами и кладут на депозиты в тенге, а не в долларах. Так что да, я храню в тенге", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее председатель Национального банка указал на стабильность депозитов в банках Казахстана.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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