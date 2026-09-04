#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
455.86
528.84
5.25
Финансы

Изъятие 5 трлн тенге из Нацфонда на инвестпроекты прокомментировал глава Нацбанка

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 14:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года рассказал, повлияют ли изъятия из Нацфонда на его стабильность, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как Нацбанк оценивает риски ускорения инфляции в связи с планируемым направлением 5 трлн тенге трансфертов из Национального фонда на инфраструктурные проекты в 2027-2029 годах.

Тимур Сулейменов в ответ сообщил, что это одна из новых вводных.

"Мы посмотрели на эту программу внимательно, промоделировали и оценили ее эффект. Там 5 трлн на три года: 2 трлн тенге – в 2027 году и по 1,5 трлн – в 2028 и 2029 годах. Звучит достаточно много, но в условиях объема нашей экономики, по прогнозам, будет более 200 трлн. Это относительно к размеру экономики, это не супер огромная цифра. Поэтому не видим, что будет какой-то сверхъестественный, большой инфляционный эффект. Мы приняли это в расчеты, посадили в модель – сегодняшнее решение по базовой ставке и последующие будут целиком это учитывать", – добавил он.

По его словам, главное – чтобы эта программа была эффективно реализована и повышала потенциал экономики, и в целом помогала создавать добавленную стоимость.

"5 трлн изъятие, вместе с тем нефтяные компании продолжат платить налоги в Национальный фонд. Мы, как управляющие, продолжим управлять, получать доходы от вложения в ценные бумаги. Поэтому, исходя из прогноза социально-экономического развития правительства, активы Национального фонда к 2029 году не только не уменьшатся, они вырастут. То есть Национальный фонд вырастет, несмотря на то, что 5 трлн в программы по инфраструктуре вложим. Активы не уменьшаются, они растут", – заявил глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, какие факторы влияют на прогноз по инфляции в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
дети, Нацфонд, дети
13:12, 23 января 2026
Сколько денег перечислят на счета детей из Нацфонда
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:30, 05 июня 2026
Почему укрепляется тенге, рассказал глава Нацбанка
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, депозит, депозиты, кредит, кредиты
13:55, Сегодня
Снижение базовой ставки: ожидает ли Нацбанк отток депозитов физлиц
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи
14:41, Сегодня
"С нетерпением жду этого боя": Джастин Гейджи о поединке с Конором Макгрегором
Мовсар Евлоев
14:22, Сегодня
Евлоев "отменил" завершение карьеры, но допустил смену веса после боя с Волкановски
Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Актобе
14:03, Сегодня
Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Актобе
Аслан Адиль успешно перенёс операцию на колене в Мюнхене
13:49, Сегодня
Футболист Аслан Адиль успешно перенёс операцию на колене в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: