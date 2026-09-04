Изъятие 5 трлн тенге из Нацфонда на инвестпроекты прокомментировал глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года рассказал, повлияют ли изъятия из Нацфонда на его стабильность, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как Нацбанк оценивает риски ускорения инфляции в связи с планируемым направлением 5 трлн тенге трансфертов из Национального фонда на инфраструктурные проекты в 2027-2029 годах.

Тимур Сулейменов в ответ сообщил, что это одна из новых вводных.

"Мы посмотрели на эту программу внимательно, промоделировали и оценили ее эффект. Там 5 трлн на три года: 2 трлн тенге – в 2027 году и по 1,5 трлн – в 2028 и 2029 годах. Звучит достаточно много, но в условиях объема нашей экономики, по прогнозам, будет более 200 трлн. Это относительно к размеру экономики, это не супер огромная цифра. Поэтому не видим, что будет какой-то сверхъестественный, большой инфляционный эффект. Мы приняли это в расчеты, посадили в модель – сегодняшнее решение по базовой ставке и последующие будут целиком это учитывать", – добавил он.

По его словам, главное – чтобы эта программа была эффективно реализована и повышала потенциал экономики, и в целом помогала создавать добавленную стоимость.

"5 трлн изъятие, вместе с тем нефтяные компании продолжат платить налоги в Национальный фонд. Мы, как управляющие, продолжим управлять, получать доходы от вложения в ценные бумаги. Поэтому, исходя из прогноза социально-экономического развития правительства, активы Национального фонда к 2029 году не только не уменьшатся, они вырастут. То есть Национальный фонд вырастет, несмотря на то, что 5 трлн в программы по инфраструктуре вложим. Активы не уменьшаются, они растут", – заявил глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов рассказал, какие факторы влияют на прогноз по инфляции в Казахстане.