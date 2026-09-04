Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 сентября
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:10 4 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 456,35 тенге, поднявшись на 0,32 тенге.
Средневзвешенный курс составил 531,41 тенге (+1,95).
Курс российского рубля подрос до 5,27 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,29 тенге (+0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455,7-457,8 тенге, евро – по 529-533,7 тенге, рубли – по 5,17-5,28.
Утром 4 сентября Национальный банк установил курс доллара в 455,86 тенге, евро – 528,84 тенге, рубля – 5,25 тенге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript