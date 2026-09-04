#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
455.86
528.84
5.25
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 сентября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 17:19 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:10 4 сентября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 456,35 тенге, поднявшись на 0,32 тенге.

Средневзвешенный курс составил 531,41 тенге (+1,95).

Курс российского рубля подрос до 5,27 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,29 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455,7-457,8 тенге, евро – по 529-533,7 тенге, рубли – по 5,17-5,28.

Утром 4 сентября Национальный банк установил курс доллара в 455,86 тенге, евро – 528,84 тенге, рубля – 5,25 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
17:40, Сегодня
До -2°C ночью и дожди с грозами: прогноз погоды по Казахстану на 5 сентября
Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты
17:12, 05 сентября 2025
Курсы валют на выходные дни: 6 и 7 сентября
торги на бирже
17:08, 04 апреля 2025
Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
17:44, Сегодня
"Ислам сделал своё дело": Чимаев прокомментировал победу Махачева над Гэрри
Александр Зверев прокомментировал победу над Кентеном Алисом на US Open-2026
17:14, Сегодня
Александр Зверев прокомментировал победу над Кентеном Алисом на US Open-2026
Жанибек Алимханулы
16:54, Сегодня
Алимханулы пожелал удачи Казахстану перед битвой с Кыргызстаном на играх кочевников
Александр Зверев установил уникальное достижение на US Open-2026
16:25, Сегодня
Александр Зверев установил уникальное достижение на US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: