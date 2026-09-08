В Алматы и Алматинской области подорожают тарифы на электроэнергию с 12 сентября

В Алматы с 12 сентября 2026 года повысят предельную цену на розничную реализацию электрической энергии до уровня 39,30 тенге за 1 кВтч без НДС (45,59 тенге за 1 кВтч с НДС), сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 сентября 2026 года предупредили в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" – "Энергосбыт".

"Филиал АО "Алатау Жарық Компаниясы" – "Энергосбыт" уведомляет об изменении тарифов с 12 сентября 2026 года для потребителей города Алматы и Алматинской области", – говорится в объявлении.

Изменение тарифов связано с ростом с 15 июля 2026 года цены на покупку электрической энергии от Единого закупщика ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ" с 13 тенге/кВтч до 16 тенге/кВтч, на 23%.

Тарифы распределены по группам потребителей:

1-я группа: бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг – 32,69 тенге за 1 кВтч без НДС (37,92 тенге за 1 кВтч с НДС);

2-я группа: потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, – 43,13 тенге за 1 кВтч без НДС (50,03 тенге за 1 кВтч с НДС);

3-я группа: государственные учреждения, государственные предприятия, юридические лица, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица; национальный инвестиционный холдинг; национальные компании и организации, 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному инвестиционному холдингу, национальной компании, за исключением организаций, входящих в структуру Нацбанка, и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Нацбанку или находятся в его доверительном управлении, – 43,43 тенге за 1 кВтч без НДС (50,38 тенге за 1 кВтч с НДС);

4-я группа: потребители, расположенные на территории специальных экономических индустриальных зон, подведомственные организации Управления делами президента и его ведомств, производители социально значимых продовольственных товаров – 39,30 тенге за 1 кВтч без НДС (45,59 тенге за 1 кВтч с НДС).

Для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, тариф дифференцированный, в зависимости от объемов потребления электроэнергии:

тариф 1 уровня – 29,55 тенге за 1 кВтч без НДС (34,28 тенге за 1 кВтч с НДС);

тариф 2 уровня – 39,23 тенге за 1 кВтч без НДС (45,51 тенге за 1 кВтч с НДС);

тариф 3 уровня – 49,04 тенге за 1 кВтч без НДС (56,89 тенге за 1 кВтч с НДС).

"Выбор тарифного плана потребителями, использующими электроэнергию для бытовых нужд, по-прежнему осуществляется самостоятельно, путем подачи соответствующего заявления", – напомнили в АО.

У потребителей села Улкен Жамбылского района Алматинской области тариф на услуги реализации электрической энергии составит 19,89 тенге за 1 кВтч без НДС (23,07 тенге за 1 кВтч с НДС) для всех групп.

2 сентября сообщалось, что Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию для 60 энергопроизводящих организаций.