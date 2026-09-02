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Право

В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию с 10 сентября

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 09:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

"В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций (ЭПО)", – говорится в документе.

В Минэнерго пояснили, что решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования.

Скорректированные тарифы для энергопроизводящих организаций планируется ввести с 10 сентября 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 сентября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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