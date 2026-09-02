В Казахстане пересмотрят тарифы на электроэнергию с 10 сентября

Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

"В целях обеспечения стабильного энергоснабжения и планомерной модернизации генерирующих мощностей в стране произведен пересмотр предельных тарифов для 60 энергопроизводящих организаций (ЭПО)", – говорится в документе.

В Минэнерго пояснили, что решение направлено на создание необходимых финансовых условий для своевременного проведения ремонтных кампаний, а также реализации долгосрочных программ по обновлению и поддержанию надежности оборудования.

Скорректированные тарифы для энергопроизводящих организаций планируется ввести с 10 сентября 2026 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 сентября.

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