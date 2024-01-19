Нацбанк понизил ставку: эксперты финрынка РК рассказали, какие изменения за этим последуют

Национальный банк Казахстана вновь снизил базовую ставку, сразу на 0,5%. Что означает это решение и к каким изменениям оно может привести, рассказали эксперты финансового рынка, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 19 января, Национальный банк Казахстана четвертый подряд снизил базовую ставку сразу на 0,5% – с 15,75% до 15,25%.

"Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий", – пояснили решение в пресс-службе регулятора.

Повод для снижения – позитивные данные по инфляции

По словам финансового консультанта Расула Рысмамбетова, снижение ставки на 0,5% означает, что аналитики Нацбанка на данный момент не видят больших проблем. Вероятно, Нацбанк и правительство ожидают низкого уровня инфляции в течение текущего года.

"Главное теперь – не особо увлекаться государственными расходами. Как мы знаем, крупнейший потребитель тенге у нас государство. И на какие-то государственные крупные проекты оно любит увеличивать бюджет. Да, туда входит и много различных социальных выплат, что является хорошей политикой. Однако мы не забываем, что в этом году запускается и программа "Нацфонд – детям", где половина инвестдохода фонда будет распределена по счетам. Значит, в этом году правительству будет доступно меньше денег". Расул Рысмамбетов

В этой ситуации, считает эксперт, следует не печатать много тенге, попытаться реструктуризировать расходы, чтобы не допустить падения курса тенге. Так как резкое ослабление курса может привести к скачку инфляции.

Снижение ставок по кредитам и депозитам

Финансист добавил, что пока вслед за базовой ставкой будут снижаться ставки по депозитам и кредитам. При этом какие-то определенные результаты от снижения ставки, вероятно, будут заметны уже в следующем месяце.

Замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннур Ашигали напомнил, что инфляция в самом конце 2023 года вышла на однозначный уровень, составив 9,8% год-к-году, и это показатель планомерного остывания инфляционных процессов в экономике.

"Данная тенденция вкупе с пока повышенной базовой ставкой выводит реальную ставку в положительную зону, существенно усиливает интерес к инструментам в нацвалюте. Поддержание на продолжительной основе сильного дифференциала в реальной ставке может перестимулировать сберегательные портфели банков в противовес кредитованию экономики". Жаннур Ашигали

Эксперт добавил, что на данный момент прослеживается тенденция медленного и осторожного смягчения политики регулятора по мере того, как условия в экономике позволяют вносить соответствующие коррективы. При этом последняя статистика по инфляции также позволяет пойти на некоторое смягчения монетарных условий.

Аналитик Alpari Анна Бодрова также связывает снижение ставки с позитивной инфляционной динамикой.

"Здесь пока нет ярких и впечатляющих побед, но сокращение инфляционного давления хорошо прослеживается. Это и станет основным аргументом ЦБ в принятии решений". Анна Бодрова

Аналитик подчеркнула, что снижение ставок – это всегда улучшение внутренней конъюнктуры и стабилизация бизнес-климата. Такое решение было бы позитивно воспринято компаниями и населением.

В аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана отметили, что снижение базовой ставки окажет влияние на ставки по депозитам, таким образом дестимулируя сбережения в тенге. В то же время вследствие снижения стоимости фондирования можно ожидать некоторого снижения ставок по кредитам с учетом уровня рисков.

Дальнейшие решения по базовой ставке, по информации Нацбанка, будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Как сообщили в пресс-службе регулятора, для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Отмечается, что при отсутствии экономических шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, при этом не исключаются паузы. Вместе с тем цикл снижения может быть длительным.