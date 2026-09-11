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Финансы

Казахстан намерен экспортировать финансовые услуги – Нацбанк

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 14:07 Фото: Zakon.kz
Республика рассчитывает превратить самую сильную финансовую инфраструктуру Центральной Азии в экспортный продукт. Нацбанк будет продвигать отечественные финансовые сервисы за рубеж и усиливать интеграцию рынков региона, сообщает Zakon.kz.

Финансовый рынок уже вышел на большой масштаб

В первом полугодии 2026 года жители страны совершили 7,1 млрд безналичных операций на 92,1 трлн тенге. В среднем ежедневно проходило более 39 млн операций на 509 млрд тенге. Около 90% их объема пришлось на интернет-банкинг, мобильные приложения банков и QR-платежи.

Объем кредитования экономики также достиг значительных масштабов. На 1 июля 2026 года он составил 53,2 трлн тенге, увеличившись за год на 16,5%. При этом 25,4 трлн тенге приходилось на бизнес, еще 27,8 трлн – на население.

По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова финансовый сектор относится к наиболее развитым секторам экономики Казахстана. Теперь, считает он, накопленные возможности необходимо использовать за пределами внутреннего рынка.

"Речь идет как о выходе отечественных компаний на зарубежные рынки, так и о привлечении международных игроков, способных работать с глобальными клиентами через казахстанскую юрисдикцию и инфраструктуру".Тимур Сулейменов

От IT-экспорта к финансовым продуктам

У Казахстана уже есть опыт вывода цифровых услуг на внешние рынки. По итогам 2025 года экспорт отечественных IT-услуг составил 1,142 млрд долларов США против 429 млн долларов импорта иностранных цифровых решений. Казахстанские IT-компании работают более чем в 110 странах.

Экспорт резидентов Astana Hub достиг 633 млн долларов. Зарубежные продажи ведут 537 компаний, их продукция и услуги представлены, в частности, в Германии, Испании, Нидерландах и ОАЭ.

Этот опыт показывает, что созданная в Казахстане цифровая инфраструктура может работать не только на внутренний рынок. Теперь похожую модель планируют развивать и в финансовой сфере.

Казахстан станет главной региональной площадкой

Одним из примеров такого подхода становится сотрудничество Нацбанка с международными игроками цифрового рынка. 7 сентября регулятор подписал меморандум с Binance Investments Co (крупнейшая международная криптовалютная платформа, через нее пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты и другие цифровые активы, – прим. ред.). Стороны планируют создать в Казахстане структуру группы Binance и необходимую инфраструктуру, а также перевести часть региональных операций в страну.

Речь идет не только о присутствии иностранной компании на казахстанском рынке. Через казахстанскую юрисдикцию и инфраструктуру предполагается обслуживать значительную часть клиентов региона. Сам Нацбанк рассматривает этот проект как пример экспортного потенциала цифровых финансовых услуг Казахстана.

Ставка на Центральную Азию

Нацбанк рассчитывает, что развитие финансовой инфраструктуры позволит упростить платежи, финансирование и торговые операции между странами региона.

Для этого в Казахстане последовательно создаются инструменты, которые должны работать поверх банковской системы. В июле 2026 года была запущена Межбанковская система мобильных платежей, включающая переводы по номеру телефона и единый QR. За короткий период через нее прошло более 20 млн операций примерно на 400 млрд тенге.

"С октября 2026 года на рынке должны появиться платежные организации первой категории. Они получат возможность открывать клиентские счета и проводить трансграничные расчеты. Нацбанк ожидает, что это усилит конкуренцию и создаст новые возможности для финансовых сервисов".Тимур Сулейменов

По замыслу Нацбанка, инфраструктура должна стать основой, но сами экспортные продукты предстоит создавать участникам рынка. Регулятор рассчитывает, что казахстанские банки, финтех-компании и другие финансовые организации смогут предложить сервисы, которые будут востребованы не только внутри страны, но и на рынках Центральной Азии.

Ранее мы рассказали, как ИИ помогает Нацбанку бороться с телефонными мошенниками.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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