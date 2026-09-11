#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+30°
$
450.79
524.13
5.31
Финансы

Телефонное мошенничество является проблемой каждой семьи в Казахстане – Сулейменов

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 11:35 Фото: freepik
Более 120 млрд тенге мошеннических операций удалось предотвратить в Казахстане. Для обработки потока подозрительных случаев Нацбанк использует искусственный интеллект, который, по данным регулятора, ускоряет расследования до 80 раз, передает Zakon.kz.

Национальный антифрод-центр объединил банки, финансовых регуляторов, правоохранительные органы, телекоммуникационные компании и других участников рынка, заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на Central Asia Fintech Summit 2026 в Алматы.

ИИ отслеживает сотни тысяч операций

Проблема заключается не только в количестве мошеннических схем, но и в объеме информации, которую приходится обрабатывать. Сотрудник правоохранительных органов физически не может вручную проверить сотни подозрительных случаев.

Для этого в Национальном антифрод-центре внедрен ИИ-аналитик. Он помогает обрабатывать поток подозрительных операций и ускоряет расследование случаев мошенничества до 80 раз.

"Сотрудники правоохранительных органов, наши сотрудники сталкиваются со 100-200 заявлений ежедневно – с этим без помощи нейросетей справляться просто невозможно", – сказал Сулейменов.

Искусственный интеллект также используется в валютном регулировании и финансовом мониторинге. По данным Нацбанка, системы на его основе анализируют сотни тысяч транзакций в режиме реального времени.

Тимур Сулейменов, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 11:35

Фото: Zakon.kz

Антифрод сберег сотни миллиардов

С момента запуска Национального антифрод-центра удалось предотвратить мошеннические действия более чем на 120 млрд тенге, подчеркнул Сулейменов.

Он отметил, что в работе центра объединены данные и возможности разных участников финансового рынка. Это позволяет реагировать на подозрительные операции быстрее, чем при раздельной работе банков, правоохранительных органов и операторов связи.

"Мошенники постоянно меняют методы работы, поэтому систему защиты приходится развивать день и ночь одновременно с появлением новых преступных схем".Тимур Сулейменов

ИИ выходит за пределы антифрода

Нацбанк расширяет применение искусственного интеллекта и в собственной работе. В начале 2026 года в банке заработала собственная ИИ-платформа, а в промышленной эксплуатации находится более десяти ИИ-решений.

Одно из них используется при принятии решений по денежно-кредитной политике. ИИ-ассистент анализирует различные позиции по уровню базовой ставки.

От себя добавим, что ИИ уже дает измеримый эффект в мировых платежных системах. Так, Mastercard после внедрения генеративного ИИ сообщила о росте выявления мошенничества в среднем на 20%. Искусственный интеллект позволил вдвое увеличить скорость обнаружения скомпрометированных банковских карт, анализируя данные по миллиардам карт.

Отметим, что Central Asia Fintech Summit 2026 проходит в Алматы 11 сентября. В нем участвуют представители регуляторов, финансовых и технологических компаний более чем из 15 стран.

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупредило казахстанцев об активности мошенников, которые с помощью социальной инженерии оформляют кредиты на чужое имя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
Читайте также
мошенничество, предупреждение, Нацбанк
13:54, 24 апреля 2024
В Казахстане участились случаи нового вида телефонного мошенничества
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность
08:15, 24 июля 2025
Банковские карты на 2,4 млрд тенге заблокировали в Казахстане
Астана
14:49, 10 сентября 2026
Быстрые платежи и новые риски: как цифровизация меняет финансовую безопасность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина и Арина Соболенко
12:21, Сегодня
"Раз в год и палка стреляет": яркие слова Соболенко о Рыбакиной перед финалом US Open
Валентина Шевченко
12:12, Сегодня
"Нет, никто не лишал её титула": Дана Уайт уточнил статус экс-чемпионки Шевченко
Ертуган Зейнуллинов на чемпионате Азии по боксу-2026
11:57, Сегодня
Центр биотехнологии поможет готовить казахстанских боксёров
Жания Бекмухамбетова
11:53, Сегодня
Казахстанская теннисистка Бекмухамбетова выиграла медаль турнира в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: