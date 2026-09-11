Телефонное мошенничество является проблемой каждой семьи в Казахстане – Сулейменов

Более 120 млрд тенге мошеннических операций удалось предотвратить в Казахстане. Для обработки потока подозрительных случаев Нацбанк использует искусственный интеллект, который, по данным регулятора, ускоряет расследования до 80 раз, передает Zakon.kz.

Национальный антифрод-центр объединил банки, финансовых регуляторов, правоохранительные органы, телекоммуникационные компании и других участников рынка, заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на Central Asia Fintech Summit 2026 в Алматы.

ИИ отслеживает сотни тысяч операций

Проблема заключается не только в количестве мошеннических схем, но и в объеме информации, которую приходится обрабатывать. Сотрудник правоохранительных органов физически не может вручную проверить сотни подозрительных случаев.

Для этого в Национальном антифрод-центре внедрен ИИ-аналитик. Он помогает обрабатывать поток подозрительных операций и ускоряет расследование случаев мошенничества до 80 раз.

"Сотрудники правоохранительных органов, наши сотрудники сталкиваются со 100-200 заявлений ежедневно – с этим без помощи нейросетей справляться просто невозможно", – сказал Сулейменов.

Искусственный интеллект также используется в валютном регулировании и финансовом мониторинге. По данным Нацбанка, системы на его основе анализируют сотни тысяч транзакций в режиме реального времени.

Антифрод сберег сотни миллиардов

С момента запуска Национального антифрод-центра удалось предотвратить мошеннические действия более чем на 120 млрд тенге, подчеркнул Сулейменов.

Он отметил, что в работе центра объединены данные и возможности разных участников финансового рынка. Это позволяет реагировать на подозрительные операции быстрее, чем при раздельной работе банков, правоохранительных органов и операторов связи.

"Мошенники постоянно меняют методы работы, поэтому систему защиты приходится развивать день и ночь одновременно с появлением новых преступных схем". Тимур Сулейменов

ИИ выходит за пределы антифрода

Нацбанк расширяет применение искусственного интеллекта и в собственной работе. В начале 2026 года в банке заработала собственная ИИ-платформа, а в промышленной эксплуатации находится более десяти ИИ-решений.

Одно из них используется при принятии решений по денежно-кредитной политике. ИИ-ассистент анализирует различные позиции по уровню базовой ставки.

От себя добавим, что ИИ уже дает измеримый эффект в мировых платежных системах. Так, Mastercard после внедрения генеративного ИИ сообщила о росте выявления мошенничества в среднем на 20%. Искусственный интеллект позволил вдвое увеличить скорость обнаружения скомпрометированных банковских карт, анализируя данные по миллиардам карт.

Отметим, что Central Asia Fintech Summit 2026 проходит в Алматы 11 сентября. В нем участвуют представители регуляторов, финансовых и технологических компаний более чем из 15 стран.

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупредило казахстанцев об активности мошенников, которые с помощью социальной инженерии оформляют кредиты на чужое имя.