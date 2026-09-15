Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,8 тенге, евро – 516,76 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 516 тенге, продажи – 526 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,22 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447 тенге, продажи – 449,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 515,4 тенге, продажи – 520,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,08 тенге, продажи – 5,20 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,1 тенге, продажи – 449,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 516,6 тенге, продажи – 521,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,10 тенге, продажи – 5,17.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.