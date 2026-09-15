Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 сентября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 15 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,8 тенге, евро – 516,76 тенге, рубля – 5,3 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 446 тенге, продажи – 453 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 516 тенге, продажи – 526 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,22 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447 тенге, продажи – 449,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 515,4 тенге, продажи – 520,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,08 тенге, продажи – 5,20 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447,1 тенге, продажи – 449,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 516,6 тенге, продажи – 521,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,10 тенге, продажи – 5,17. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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