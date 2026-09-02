Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,45 тенге, евро – 531,39 тенге, рубля – 5,29 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454 тенге, продажи – 461 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 524 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 456,2 тенге, продажи – 458,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 527,6 тенге, продажи – 533,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,30 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 456,1 тенге, продажи – 458,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 529 тенге, продажи – 534,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,25.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.