Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 2 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 458,45 тенге, евро – 531,39 тенге, рубля – 5,29 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454 тенге, продажи – 461 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 524 тенге, продажи – 534 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 456,2 тенге, продажи – 458,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 527,6 тенге, продажи – 533,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,30 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 456,1 тенге, продажи – 458,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 529 тенге, продажи – 534,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,17 тенге, продажи – 5,25. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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