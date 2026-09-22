Как обрести финансовую свободу в Казахстане: три стратегии от экспертов

Высокая зарплата еще не делает человека финансово независимым. Важнее то, какая часть дохода остается после обязательных расходов, сколько времени работают накопления и как распределены деньги между разными инструментами. Zakon.kz собрал подходы экспертов по личным финансам и инвестициям.

Свобода начинается там, где кончается зарплата

В классическом понимании финансовая независимость определяется так.

"Это наличие достаточного количества активов, таких как инвестиции, сбережения или пассивный доход, чтобы покрывать все свои расходы на жизнь без необходимости полагаться на традиционную работу". Fidelity Investments

Такое определение приводит Fidelity Investments – одна из крупнейших американских финансовых компаний, где работает более 80 тыс. человек. FI управляет активами на 7,8 трлн долларов и администрирует активы стоимостью 19,9 трлн долларов активов.

При этом человек может продолжать работать, если ему это нравится: смысл финансовой независимости именно в возможности выбора. Специалисты компании подчеркивают: финансовая свобода начинается раньше полной независимости.

Сначала человек создает возможность пережить потерю дохода без долгов, затем формирует капитал, который начинает приносить доход, и только после этого у него появляется возможность в значительной степени не зависеть от зарплаты.

Как же пройти весь этот путь?

Четыре цифры для начала

Эксперт по личным финансам Асель Аульбекова предлагает ориентироваться на четыре цифры: 300, 6, 50 и 20.

300 – ориентир необходимого капитала. Желаемый ежемесячный доход предлагается умножить на 300. Например, если человек хочет получать 500 тыс. тенге в месяц, ориентир составит 150 млн тенге.

Это не гарантия будущего дохода, а расчетная модель, зависящая от доходности инвестиций, инфляции, расходов и срока инвестирования.

6 – количество месяцев, на которые желательно иметь финансовую подушку. Если обязательные расходы человека составляют 500 тыс. тенге в месяц, резерв в таком подходе должен составлять около 3 млн тенге.

50% – ориентир для обязательных расходов. Аульбекова советует стремиться к тому, чтобы они не забирали больше половины зарплаты.

20% – доля дохода, которую она рекомендует откладывать или инвестировать сразу после получения зарплаты.

"Сначала заплатите себе – и только потом распределяйте оставшиеся деньги". Асель Аульбекова

Самый дорогой актив

Эксперт по инвестициям Аман Алимбаев показывает другую сторону накопления капитала – значение времени.

В его расчете три человека ежемесячно инвестируют по 400 долларов при условной реальной доходности 7,25% годовых (то есть доходность после учета инфляции).

Первый человек начинает инвестировать в 25 лет и продолжает вкладывать деньги до 65 лет. За это время он вносит 192 тыс. долларов, а расчетный капитал достигает примерно 1,06 млн долларов.

Второй инвестирует только с 25 до 35 лет. Его собственные вложения составляют всего 48 тыс. долларов, после чего он больше ничего не добавляет. Но оставшиеся 30 лет накопленный капитал продолжает работать. К 65 годам получается около 566 тыс. долларов.

Третий начинает в 35 лет и инвестирует до 65 лет. За 30 лет он вносит 144 тыс. долларов, но итоговый капитал составляет около 490 тыс. долларов.

Таким образом, в модели Алимбаева человек, который вкладывал деньги только первые 10 лет, к 65 годам получает больше, чем тот, кто начал на десять лет позже и продолжал инвестировать все 30 лет.

Причина – сложный процент. Доход, полученный на первом этапе, сам начинает приносить доход.

"Разница между "начать в 25" и "начать в 35" – это не 10 лет. Это более чем двукратная разница в итоговом капитале при одной и той же доходности". Аман Алимбаев

Повторим, что 7,25% в расчете Амана Алимбаева – именно условное допущение автора модели, а не гарантированная доходность инвестиций.

Деньгам нужен свой срок

Финансовый аналитик Турар Абди предлагает смотреть на капитал еще с одной стороны: деньги, которые понадобятся через несколько месяцев, не должны управляться так же, как средства на горизонте 10 или 20 лет.

В его личной стратегии деньги разделены по срокам.

Средства на срок до года он относит к финансовой подушке и держит в тенговых депозитах. Абди указывает на ставки по обычным депозитам в районе 14-15% и по сберегательным вкладам до 19-19,5%.

Деньги на два-три года, по его подходу, можно направлять в корпоративные облигации. Специалист приводит для тенговых облигаций ориентир 20-23% годовых, а для долларовых – 6-10% в твердой валюте.

Поясним принципиальное отличие облигаций от банковского депозита: они не имеют государственной гарантии. Инвестор принимает на себя риск эмитента, поэтому высокая ставка сама по себе не означает более надежный инструмент.

Финансы на пять лет и более эксперт предлагает рассматривать как капитал для долгосрочного роста. В его портфеле для этого используются казахстанские акции, долларовые ETF, включая фонды на S&P 500, а также небольшая доля золота.

"Мой капитал работает одновременно в двух валютах. Доллар упал? Ничего страшного: тенговые депозиты и облигации приносят двузначную доходность. Доллар вырос? Вообще без разницы: долларовые облигации, ETF и золото автоматически переоцениваются и тянут портфель вверх. Это "всепогодная" стратегия". Турар Абди

Три шага вместо одной волшебной формулы

Как видим, подходы трех экспертов различаются, но вместе складываются в последовательную систему. Повторим алгоритм.

Первый шаг – создать запас прочности. Человек должен иметь резерв и контролировать обязательные расходы.

Второй – дать капиталу время. Даже относительно небольшие регулярные вложения могут значительно вырасти на длинном горизонте благодаря сложному проценту.

Третий – распределять деньги по срокам и рискам. Средства, которые могут понадобиться через полгода, и капитал на 20 лет не должны преследовать одну и ту же инвестиционную цель.

В результате все шаги приводят к капиталу, который сам начинает работать на своего владельца.

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