Жизнь взаймы: где в Казахстане больше всего кредитных карт

Кредитные карты стали для казахстанцев обычным финансовым инструментом – ими можно оплачивать покупки, не расходуя сразу собственные деньги, и распределять расходы во времени. Но используют такой инструмент в регионах страны по-разному, сообщает Zakon.kz.

Кредитная карта дает владельцу доступ к установленному банком кредитному лимиту. Потраченные средства затем необходимо вернуть в условленный срок и этим, как правило, избежать выплаты процентов. При этом сама карта не означает постоянного обязательного использования заемных денег: ее можно держать чисто для определенных расходов, или пользоваться только частью лимита либо не использовать вовсе.

Запад любит "кредитки", а юг – не очень

По данным Нацбанка Казахстана, сегодня в Казахстане находится в обращении 83,6 млн платежных карт, из них 68,2 млн – дебетовые, 13,0 млн – кредитные, еще 2,4 млн – карты других категорий, включая предоплаченные карты и дебетовые карты с кредитным лимитом.

По итогам первого полугодия 2026 года больше всего кредитных карт в расчете на 100 жителей оказалось в Западно-Казахстанской области – 70,5. На втором месте Актюбинская область с 70 картами, на третьем – Атырауская область с 69,9.

В верхней части рейтинга также находятся Алматинская область – 69 карт на 100 жителей, Карагандинская область – 68,8 и область Улытау – 68,6.

Самый низкий показатель зафиксирован в Акмолинской области – 55,2 карты на 100 жителей. В Жамбылской области приходится 55,5 карты, в Туркестанской области и области Жетысу – по 56,2. В Северо-Казахстанской области показатель составляет 57,2, в Шымкенте – 60,8, в Костанайской области – 61,7.

В Алматы на 100 жителей приходится 63,8 кредитной карты, в Астане – 64,6. Столица находится примерно в середине регионального рейтинга, а крупнейший город страны – немного ниже.

Безнал против нала

Кредитные карты являются частью более широкой тенденции – перехода к безналичным расчетам.

В первом полугодии 2026 года объем безналичных платежей составил 91,2 трлн тенге, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество операций выросло на 6%, почти до 7 млрд. При этом средний чек снизился примерно на 0,7%, до 13,1 тыс. тенге. Одновременно растет использование QR и POS-терминалов. Доля QR-платежей увеличилась с 10,2% до 10,9%, а POS-платежей – с 9,6% до 10%.

В среднем каждый житель Казахстана совершает по две безналичные денежные операции в день.

И еще одно подтверждение "победы безнала". С начала 2026 года количество снятий наличных в банкоматах уменьшилось на 4,1%, а их объем – на 2,8%, до 12,6 трлн тенге. Средняя сумма одного снятия, напротив, выросла примерно на 1,3%, до 114,3 тыс. тенге.

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