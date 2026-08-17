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Финансы

Жизнь взаймы: где в Казахстане больше всего кредитных карт

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 11:51 Фото: freepik
Кредитные карты стали для казахстанцев обычным финансовым инструментом – ими можно оплачивать покупки, не расходуя сразу собственные деньги, и распределять расходы во времени. Но используют такой инструмент в регионах страны по-разному, сообщает Zakon.kz.

Кредитная карта дает владельцу доступ к установленному банком кредитному лимиту. Потраченные средства затем необходимо вернуть в условленный срок и этим, как правило, избежать выплаты процентов. При этом сама карта не означает постоянного обязательного использования заемных денег: ее можно держать чисто для определенных расходов, или пользоваться только частью лимита либо не использовать вовсе.

Запад любит "кредитки", а юг – не очень

По данным Нацбанка Казахстана, сегодня в Казахстане находится в обращении 83,6 млн платежных карт, из них 68,2 млн – дебетовые, 13,0 млн – кредитные, еще 2,4 млн – карты других категорий, включая предоплаченные карты и дебетовые карты с кредитным лимитом.

По итогам первого полугодия 2026 года больше всего кредитных карт в расчете на 100 жителей оказалось в Западно-Казахстанской области – 70,5. На втором месте Актюбинская область с 70 картами, на третьем – Атырауская область с 69,9.

В верхней части рейтинга также находятся Алматинская область – 69 карт на 100 жителей, Карагандинская область – 68,8 и область Улытау – 68,6.

Самый низкий показатель зафиксирован в Акмолинской области – 55,2 карты на 100 жителей. В Жамбылской области приходится 55,5 карты, в Туркестанской области и области Жетысу – по 56,2. В Северо-Казахстанской области показатель составляет 57,2, в Шымкенте – 60,8, в Костанайской области – 61,7.

В Алматы на 100 жителей приходится 63,8 кредитной карты, в Астане – 64,6. Столица находится примерно в середине регионального рейтинга, а крупнейший город страны – немного ниже.

кредитные карты, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 11:51

Фото: Zakon.kz

Безнал против нала

Кредитные карты являются частью более широкой тенденции – перехода к безналичным расчетам.

В первом полугодии 2026 года объем безналичных платежей составил 91,2 трлн тенге, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество операций выросло на 6%, почти до 7 млрд. При этом средний чек снизился примерно на 0,7%, до 13,1 тыс. тенге. Одновременно растет использование QR и POS-терминалов. Доля QR-платежей увеличилась с 10,2% до 10,9%, а POS-платежей – с 9,6% до 10%.

В среднем каждый житель Казахстана совершает по две безналичные денежные операции в день.

И еще одно подтверждение "победы безнала". С начала 2026 года количество снятий наличных в банкоматах уменьшилось на 4,1%, а их объем – на 2,8%, до 12,6 трлн тенге. Средняя сумма одного снятия, напротив, выросла примерно на 1,3%, до 114,3 тыс. тенге.

Ранее мы рассказали, на какие цели чаще всего казахстанцы берут кредиты в банках.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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