Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 сентября

Фото: pexels

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 24 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,65 тенге, евро – 508,71 тенге, рубля – 5,3 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 441 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 4,94 тенге, продажи – 5,14 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 441,7 тенге, продажи – 444,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 508,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 442,3 тенге, продажи – 444,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 504,2 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,01 тенге, продажи – 5,09. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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