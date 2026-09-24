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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 11:14 Фото: pexels
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 24 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,65 тенге, евро – 508,71 тенге, рубля – 5,3 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 441 тенге, продажи – 448 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,94 тенге, продажи – 5,14 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 441,7 тенге, продажи – 444,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 508,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 442,3 тенге, продажи – 444,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 504,2 тенге, продажи – 510 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,01 тенге, продажи – 5,09.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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