Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,65 тенге, евро – 508,71 тенге, рубля – 5,3 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 441 тенге, продажи – 448 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 502 тенге, продажи – 512 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 4,94 тенге, продажи – 5,14 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 441,7 тенге, продажи – 444,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 508,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 442,3 тенге, продажи – 444,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 504,2 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,01 тенге, продажи – 5,09.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.