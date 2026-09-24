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Общество

Какое наказание запросил прокурор по делу о гибели Улданы Мырзуан

Улдана Мырзуан, фельдшер , фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 12:09 Фото: Threads/zeineladilet
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 24 сентября 2026 года государственный обвинитель Саяжан Серикова 24 сентября 2026 года озвучила, какое наказание просит назначить председателю ОСИ Сауле Жубаниязовой по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

Гособвинитель Саяжан Серикова заявила, что причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение председателем ОСИ обязанностей по обеспечению безопасного содержания общего имущества дома.

По версии обвинения, признаки разрушения фасада существовали длительное время и могли быть выявлены при надлежащем осмотре, а своевременное принятие мер могло предотвратить обрушение. Она отдельно отметила, что невозможно управлять многоквартирным жилым домом, не зная, каким образом должно осуществляться это управление.

При этом прокурор заявила что наказание должно быть не местью за произошедшее, а законной и соразмерной реакцией государства на совершенное преступление. С учетом всех обстоятельств дела государственное обвинение не считает необходимым требовать назначения наиболее строгого наказания.

"На основании вышеизложенного прошу суд признать Жубаниязову Сауле виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 254 Уголовного кодекса, и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью по управлению объектом кондоминиума любой формы управления: ОСИ, ИПК, КСК, НСУ сроком на 3 года", – озвучила прокурор.

Она также просила возложить на подсудимую обязанность не менять постоянное место жительства и работы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, а также не посещать развлекательные заведения и специализированные магазины, реализующие алкогольную продукцию.

Она также попросила разъяснить подсудимой, что в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы неотбытая часть наказания может быть заменена лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы. Кроме того, прокурор попросила отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Взыскать с осужденной принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 10 месячных расчетных показателей – в сумме 39 320 тенге. По заявленным гражданским искам Калиевой удовлетворить частично: представительские расходы и материальный ущерб удовлетворить полностью, моральный ущерб удовлетворить на сумму три миллиона тенге. По гражданскому иску Нурпеисовой удовлетворить также частично: материальный ущерб удовлетворить на сумму пять миллионов, в остальной части также отказать", – дополнила Саяжан Серикова.

Она также подчеркнула, что обвинение не возлагает на председателя ОСИ ответственность за все проблемы дома, накопившиеся за 20 лет, и не считает, что она должна была лично выявлять и устранять каждый дефект здания.

"Это дело о другом. Если человек принимает на себя управление общим имуществом жилого дома, вместе с полномочиями он принимает на себя и ответственность за надлежащую организацию его содержания. Безопасность здания обеспечивается не тогда, когда конструкция уже обрушилась. (...) Поэтому государственное обвинение просит суд дать произошедшему надлежащую правовую оценку и постановить в отношении Жубаниязовой законный, обоснованный и справедливый обвинительный приговор", – резюмировала гособвинитель.

Речь прокурора продлилась около 40 минут.

Ранее представители двух потерпевших заявили гражданские иски о возмещении морального и материального вреда.

18 августа 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось рассмотрение дела по факту гибели фельдшера службы скорой медицинской помощи Улданы Мырзуан.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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