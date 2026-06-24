Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июня

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 24 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 486,19 тенге, евро – 554,26 тенге, рубля – 6,51 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны Средний курс покупки доллара в Астане – 483 тенге, продажи – 490 тенге. Средний курс покупки евро в Астане – 553 тенге, продажи – 563 тенге. Средний курс покупки рубля в Астане – 6,17 тенге, продажи – 6,47 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы Средний курс покупки доллара в Алматы – 487 тенге, продажи – 488,8 тенге. Средний курс покупки евро в Алматы – 553,5 тенге, продажи – 568,9 тенге. Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,22 тенге, продажи – 6,36 тенге. Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 487 тенге, продажи – 489 тенге. Средний курс покупки евро в Шымкенте – 553,3 тенге, продажи – 559,5 тенге. Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,23 тенге, продажи – 6,31 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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