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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 сентября

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Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 25 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,89 тенге, евро – 502,56 тенге, рубля – 5,19 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 497 тенге, продажи – 507 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,9 тенге, продажи – 5,1 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 441,5 тенге, продажи – 443,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 506 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 4,97 тенге, продажи – 5,09 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 441,2 тенге, продажи – 443,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 502,1 тенге, продажи – 508 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,01 тенге, продажи – 5,08.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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