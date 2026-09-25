Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 25 сентября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,89 тенге, евро – 502,56 тенге, рубля – 5,19 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 439 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 497 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 4,9 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 441,5 тенге, продажи – 443,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 4,97 тенге, продажи – 5,09 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 441,2 тенге, продажи – 443,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 502,1 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,01 тенге, продажи – 5,08. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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