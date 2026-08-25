Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 25 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,99 тенге, евро – 534,15 тенге, рубля – 5,47 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 458,1 тенге, продажи – 460,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 529,5 тенге, продажи – 535 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,40 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 458,3 тенге, продажи – 460,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 532,8 тенге, продажи – 537,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,35. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью