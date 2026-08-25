Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,99 тенге, евро – 534,15 тенге, рубля – 5,47 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 458,1 тенге, продажи – 460,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 529,5 тенге, продажи – 535 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,40 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 458,3 тенге, продажи – 460,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532,8 тенге, продажи – 537,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,35.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.