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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 25 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,99 тенге, евро – 534,15 тенге, рубля – 5,47 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 462 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 526 тенге, продажи – 536 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 458,1 тенге, продажи – 460,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 529,5 тенге, продажи – 535 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,40 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 458,3 тенге, продажи – 460,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 532,8 тенге, продажи – 537,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,27 тенге, продажи – 5,35.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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