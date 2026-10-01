Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября

Фото: pixabay

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 1 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 440,86 тенге, евро – 500,77 тенге, рубля – 5,27 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 437 тенге, продажи – 444 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 498 тенге, продажи – 508 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,03 тенге, продажи – 5,23 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 439,3 тенге, продажи – 441,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 499,8 тенге, продажи – 504 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 440,1 тенге, продажи – 442 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 499,5 тенге, продажи – 504 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,04 тенге, продажи – 5,11. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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