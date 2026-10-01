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$
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500.77
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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 11:22 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 1 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 440,86 тенге, евро – 500,77 тенге, рубля – 5,27 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 437 тенге, продажи – 444 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 498 тенге, продажи – 508 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,03 тенге, продажи – 5,23 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 439,3 тенге, продажи – 441,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 499,8 тенге, продажи – 504 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,12 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 440,1 тенге, продажи – 442 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 499,5 тенге, продажи – 504 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,04 тенге, продажи – 5,11.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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