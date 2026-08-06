Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 августа

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 6 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,85 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 5,78 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,53 тенге, продажи – 5,73 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 467,8 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 537,2 тенге, продажи – 542,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,55 тенге, продажи – 5,68 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 468,3 тенге, продажи – 470,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 539,3 тенге, продажи – 544,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,56 тенге, продажи – 5,63. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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