Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,85 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 5,78 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,53 тенге, продажи – 5,73 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467,8 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537,2 тенге, продажи – 542,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,55 тенге, продажи – 5,68 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 468,3 тенге, продажи – 470,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 539,3 тенге, продажи – 544,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,56 тенге, продажи – 5,63.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.