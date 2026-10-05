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Финансы

Переводы из Казахстана рухнули вдвое: куда исчезли деньги после санкций

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Объем денежных переводов из РК через международные системы опустился до многолетнего минимума – подобное было только во время пандемии. Сильнее всего сократился поток средств в Россию и обратно, сообщает Zakon.kz.

Денежная река превратилась в ручеек

Особенно показательны данные двух летних месяцев. За август 2026 года казахстанцы отправили через системы международных денежных переводов (СДП) за рубеж 27,9 млрд тенге. Еще в июле сумма составляла 56,4 млрд тенге. Всего за месяц объем сократился на 50,4%, следует из данных Национального банка РК.

В годовом выражении падение оказалось еще заметнее. В августе 2025 года за рубеж отправили 72,7 млрд тенге, то есть нынешний показатель оказался меньше в 2,6 раза. В августе 2024-го объем составлял 77,3 млрд тенге.

Результат августа 2026 года оказался минимальным с апреля 2020 года – времен первой волны пандемии COVID-19.

Еще хуже обстоят дела с переводами в Казахстан. В августе из-за рубежа через СДП в страну поступило 12,2 млрд тенге против 15,9 млрд в июле. За месяц объем уменьшился на 23,8%, а по сравнению с августом прошлого года, когда в страну поступило 20,9 млрд тенге, – на 41,7%. Августовский показатель стал минимальным с 2015 года. В результате за рубеж через СДП было отправлено на 15,8 млрд тенге больше денег, чем поступило в Казахстан, разница между исходящими и поступающими переводами – в 2,3 раза.

Россия выпала из денежных потоков

Самые резкие изменения произошли в переводах между Казахстаном и Россией. В июле из Казахстана в РФ через СДП отправили 17,1 млрд тенге. В августе – только 1,2 млрд. Всего за месяц объем рухнул в 14,3 раза, или примерно на 93%.

Почти зеркальная картина сложилась в обратном направлении. В июле из России в Казахстан поступило 2,9 млрд тенге, в августе – 239,2 млн.

В целом переводы из РФ в РК упали в 12 раз.

Резкий перелом совпал по времени с ограничениями вокруг самой популярной российской системы денежных переводов. 23 июля 2026 года Совет Евросоюза принял очередной пакет санкций против России, затронувший финансовый сектор. Под ограничения попал оператор и расчетный центр этой системы.

Масштаб этого канала был огромным. Еще в июле через попавшую под санкции систему из Казахстана отправили 43,9 млрд тенге из общего объема в 56,4 млрд. На нее приходилось около 78% всех исходящих переводов через СДП.

денежные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:20

Фото: Zakon.kz

Узбекистан забрал почти половину переводов

После обвала российского направления заметно изменилась география переводов из Казахстана. По данным НБРК, первое место сохранил Узбекистан – 12,3 млрд тенге, или 44,1% всей суммы. В Турцию отправили 4,6 млрд тенге, в Грузию – 3,7 млрд, в Китай – 1,6 млрд. Россия с 1,2 млрд тенге опустилась до пятого места.

На Узбекистан, Турцию и Грузию вместе пришлось 73,8% всех денег, отправленных через СДП.

При этом рост доли не означает увеличения самого денежного потока. Переводы в Узбекистан за месяц сократились на 39,5%, в Турцию – на 21,3%. Их доля увеличилась прежде всего потому, что весь рынок уменьшился вдвое, а российское направление практически исчезло.

Переводы в Грузию изменились значительно меньше – примерно минус 5,5%. Китай оказался одним из немногих крупных направлений, где произошел рост: сумма увеличилась с 1,4 млрд до 1,6 млрд тенге, примерно на 10%.

Сильное падение произошло и в Кыргызстане. В августе туда отправили 744,7 млн тенге – примерно в четыре раза меньше, чем месяцем ранее.

США вышли на первое место по отправке переводов

Еще сильнее перестроилась география денег, поступающих в Казахстан. В августе крупнейшим источником стали США – 2,9 млрд тенге, или 24% всех поступлений через СДП. Далее следовали Турция – 1,7 млрд, Узбекистан – 1,3 млрд, Германия – 1,2 млрд и Южная Корея – 917,4 млн тенге.

Россия, откуда месяцем ранее поступило около 2,9 млрд тенге, с результатом 239,2 млн оказалась далеко за пределами первой пятерки.

И здесь ситуация схожая. Выход США на первое место произошел не за счет резкого роста переводов. В июле оттуда поступило примерно столько же – 2,95 млрд тенге. Американское направление сохранило объем, тогда как другие крупные потоки сократились.

В Узбекистане сумма поступлений снизилась с 1,8 млрд до 1,3 млрд тенге, в Турции – примерно с 2 млрд до 1,7 млрд. Переводы из Германии почти не изменились и остались около 1,2 млрд тенге.

денежные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:20

Фото: Zakon.kz

Доллар занял четыре пятых рынка

Изменения хорошо видны и в валютной структуре поступлений. По данным Нацбанка, в августе на доллары США пришлось 81,7% всей суммы денег, поступивших через СДП. Доля евро составила 9%, тенге – 7,2%, российских рублей – всего 2%.

По количеству операций превосходство американской валюты было меньше: доллары занимали 65,3% рынка. Это означает, что средний размер долларового перевода был заметно выше операций в других валютах.

У исходящих переводов картина другая. В долларах США было отправлено 67,5% всей суммы, в тенге – 30%. На российские рубли пришлось 2,3%, на евро – 0,3%.

Отметим, что еще в июле структура выглядела иначе: более половины исходящей суммы приходилось на тенге. Так, за январь-май 2026 года физические лица отправили из Казахстана в РФ 97,8 млрд тенге. Доля страны в общем объеме исходящих переводов тогда была 41,1%. Сегодня – 4,3%.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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