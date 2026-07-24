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Финансы

Россия нарастила отрыв: более 40% денежных переводов из Казахстана приходится на эту страну

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
Россия увеличила долю в международных денежных переводах из Казахстана через системы денежных переводов (СДП) до 41,1%. При этом общий объем переводов в другие направления продолжает сокращаться четыре года подряд, сообщает Zakon.kz.

Сосед укрепляет позиции

По данным Национального банка РК, за январь-май 2026 года физические лица отправили из Казахстана за рубеж через СДП 238 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 7,2%.

На этом фоне переводы в Россию выросли на 15,8%, до 97,8 млрд тенге. Доля страны в общем объеме исходящих переводов увеличилась с 32,9% до 41,1%, – отметили аналитики Ranking.kz.

Вторым по объему направлением остается Узбекистан. За пять месяцев туда перевели 50,2 млрд тенге, что на 26,7% меньше, чем годом ранее. Переводы в Турцию сократились на 22,7%, до 38,7 млрд тенге.

По оценке экспертов, именно эти два направления обеспечили основную часть снижения рынка. За год объем переводов в Узбекистан и Турцию уменьшился суммарно на 29,7 млрд тенге, тогда как в Россию вырос на 13,4 млрд тенге.

В результате доля Узбекистана снизилась с 26,7% до 21,1%, Турции – с 19,5% до 16,3%. На Россию, Узбекистан и Турцию приходится 78,5% всех исходящих переводов через СДП.

Следом расположились Грузия с объемом 15,6 млрд тенге, Кыргызстан – 7,5 млрд тенге и Китай – 5,9 млрд тенге. При этом переводы в Армению выросли на 16,4%, до 4,3 млрд тенге, а в Южную Корею – на 12,5%, до 2,6 млрд тенге.

переводы денег, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:04

Фото: Zakon.kz

Исходящий поток больше входящего

По данным Нацбанка, за январь-май 2026 года из-за рубежа в Казахстан через СДП поступило 78,1 млрд тенге, что на 9,9% меньше, чем годом ранее.

Уже третий год подряд объем средств, отправленных из Казахстана через СДП, примерно втрое превышает объем поступивших переводов. Если в январе-мае 2022 года разрыв составлял 2,2 раза, то в 2023 году – 2,5 раза, а теперь достиг трехкратного.

переводы денег, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:04

Фото: Zakon.kz

До рекордов 2022 года рынок пока не восстановился

После пиковых значений 2022 года объем международных переводов продолжает снижаться. За январь-май того года из Казахстана через СДП было отправлено 391,4 млрд тенге. К 2026 году показатель сократился на 39,2%.

Объем входящих переводов за этот же период уменьшился с 178,8 млрд до 78,1 млрд тенге, или в 2,3 раза.

В то же время по сравнению с январем-маем 2016 года объем исходящих переводов вырос на 88,9%, тогда как объем поступлений из-за рубежа оказался на 8,8% ниже уровня десятилетней давности.

Ранее мы рассказали, как инфляция в России может повлиять на цены в магазинах Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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