Сколько денег по кредитам должны казахстанцы – АРРФР

Кредитование населения в Казахстане продолжает замедляться. В 2026 году заметно сократились новые займы на автомобили и жилье, однако общая задолженность граждан перед банками продолжает расти, сообщает Zakon.kz.

Долг прибавил почти 6 триллионов

К 1 сентября 2026 года кредитный портфель населения достиг 26,469 трлн тенге. Только за август он вырос на 1,2%, а с начала года – на 6,9%, следует из сентябрьского обзора Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

За более длительный период рост выглядит еще заметнее. На начало 2025 года задолженность населения перед банками составляла 20,677 трлн тенге. За 20 месяцев она увеличилась на 5,792 трлн, или на 28%.

Основная часть долга приходится на потребительские займы – 17,639 трлн тенге. Еще 7,75 трлн приходится на ипотеку и около 1,08 трлн – на прочие кредиты.

При этом рост общей задолженности происходит на фоне совершенно другой тенденции – новых кредитов население берет меньше. В августе банки выдали физическим лицам новых займов на 1,69 трлн тенге. По сравнению с августом прошлого года объем сократился на 5,7%.

Потребительских кредитов выдали на 1,398 трлн тенге – на 3,2% меньше, чем годом ранее. В беззалоговом потребительском кредитовании спад оказался гораздо скромнее – 0,8%, до 1,172 трлн тенге.

Машины и квартиры стали брать в кредит реже

Самое сильное падение АРРФР зафиксировало в автокредитовании. Объем новых выдач за год сократился на 17,1%.

Почти такими же темпами просела ипотека. В августе банки выдали жилищных займов на 240 млрд тенге – на 16,4% меньше, чем год назад.

При этом ипотечный долг продолжает быстро увеличиваться. В начале 2025 года ипотечный портфель составлял 6,064 трлн тенге, к началу 2026 года вырос до 6,952 трлн, а к сентябрю достиг 7,75 трлн тенге.

Получается на первый взгляд парадоксальная ситуация: новых ипотек выдают меньше, но общая задолженность по ним растет. Противоречия здесь нет. Новые выдачи показывают объем кредитов за один месяц, а кредитный портфель – всю сумму непогашенной задолженности.

Стоимость новых займов: выше и выше

Средневзвешенная ставка по кредитам населению в тенге в августе 2026 года составила 20,6% против 20,3% месяцем ранее. Для сравнения, в декабре 2024 года она находилась на уровне 17%.

Таким образом, менее чем за два года средняя ставка выросла на 3,6 процентного пункта.

По ипотеке в августе ставка увеличилась на 0,3 п.п. и достигла 10,7%.

Любопытно и другое. Население почти догнало бизнес по стоимости заемных денег. В августе средневзвешенная ставка для компаний составляла 21,3%, для граждан – 20,6%. В конце 2024 года разрыв был значительно больше: 19,7% против 17%.

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Шесть тысяч обращений – о погашении долгов

При этом именно кредиты остаются главным источником обращений граждан к финансовому регулятору. Всего в августе АРРФР рассмотрело 14 682 обращения потребителей финансовых услуг. Из них 6 063, или 41%, касались урегулирования вопросов по погашению займа. Это самая крупная категория.

По сравнению с июлем таких обращений стало меньше на 7,1%, однако они по-прежнему составляют почти половину всех жалоб и запросов, поступающих регулятору.

Одновременно выросло число обращений по поводу блокировок и арестов банковских счетов. В августе их было 1 288 против 1 160 месяцем ранее. Рост составил 11%, а доля таких обращений увеличилась до 9% от общего количества.

Напомним, что еще 11 января 2022 года президент РК КасымТокаев заявил, что "нельзя допускать закредитованность населения" и поручил АРРФР совместно с Нацбанком принять конкретные и срочные меры. Правительство к тому моменту уже разрабатывало закон о банкротстве физлиц. В тот же день глава АРРФР Мадина Абылкасымова представила пакет мер: ужесточение коэффициента долговой нагрузки, ограничения для заемщиков с недостаточной платежеспособностью, регулирование ставок и работу с проблемной задолженностью.

10 марта 2023 года вышел указ президента №140 "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения". После него правительство, АРРФР и Нацбанк начали вводить конкретные ограничения и планы по урегулированию проблемных кредитов.

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев в Послании прямо заявил о чрезмерной закредитованности граждан и необходимости новых системных мер. 19 июня 2024 года был подписан большой закон по минимизации рисков кредитования и защите заемщиков.