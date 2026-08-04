Жизнь в кредит: казахстанцы заняли у банков еще 3,3 трлн тенге

Кредитование населения в Казахстане продолжает расти. За последний год задолженность физических лиц перед банками увеличилась более чем на 3 трлн тенге, причем основной объем новых займов пришелся на потребительские кредиты, сообщает Zakon.kz.

Долги населения выросли на 14,5%

По данным Нацбанка Казахстана, сегодня объем кредитов населению достиг 25,85 трлн тенге. Годом ранее этот показатель составлял 22,57 трлн тенге.

Таким образом, за последние 12 месяцев розничный кредитный портфель увеличился на 3,28 трлн тенге, или примерно на 14,5%. При этом основной вклад в рост вновь внесли потребительские займы. За год объем таких кредитов вырос с 15,33 трлн до 17,32 трлн тенге.

Иными словами, казахстанцы заняли у банков на повседневные нужды, покупки и другие потребительские расходы почти на 2 трлн тенге больше, чем годом ранее. На потребительские кредиты приходится 2/3 всего розничного кредитного портфеля.

Высокий спрос сохраняется и на жилищные кредиты – за год ипотечный портфель увеличился с 6,35 трлн до 7,45 трлн тенге. Прирост составил около 1,1 трлн тенге. Однако в абсолютном выражении он оказался почти вдвое меньше, чем увеличение портфеля потребительских кредитов.

Бизнес тоже охотно берет в долг

Рост наблюдается не только в розничном сегменте. Общий объем кредитов экономике на 1 июля 2026 года достиг 45,37 трлн тенге против 38,85 трлн тенге годом ранее. За год кредитный портфель банков увеличился на 6,52 трлн тенге, или почти на 16,8%.

Кредитование бизнеса также продолжило расширяться. За 12 месяцев объем займов предприятиям вырос с 16,28 трлн до 19,52 трлн тенге, прибавив около 3,24 трлн тенге.

Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте малого предпринимательства. Объем кредитов МСБ увеличился с 6,88 трлн до 9,13 трлн тенге.

После снижения базовой ставки кредиты дешевле не стали

За последние два месяца Национальный банк дважды снизил базовую ставку – сначала с 18% до 17%, а затем до 16,75% годовых. Однако заметного удешевления потребительских кредитов пока не произошло.

Мы проанализировали условия потребительского кредитования в крупнейших банках страны на начало августа и выяснили рад моментов.

Минимальная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по беззалоговым потребительским кредитам по-прежнему начинается примерно от 21,8%. Более того, два участника рынка в июле пересмотрели условия в сторону повышения. В одном случае минимальная ГЭСВ выросла с 30,93% до 36,35%, в другом – с 29,86% до 31,8%.

В результате, по нашим данным, диапазон минимальных ставок по потребительским кредитам на рынке сейчас составляет от 21,8% до 42,4% в зависимости от условий программы и категории заемщика.

При этом для получения минимальной ставки, как правило, требуется:

высокий кредитный рейтинг и отсутствие просрочек по предыдущим займам;

подтвержденный официальный доход;

достаточная платежеспособность (банк оценивает долговую нагрузку и способность обслуживать новый кредит);

успешное прохождение внутреннего скоринга банка;

соответствие условиям конкретной кредитной программы (например, зарплатный клиент, постоянный клиент, специальные предложения).

Ранее мы сообщили, что в Казахстане впервые вводят так называемый "поведенческий надзор" на финансовом рынке. С 2027 года банки, МФО и другие финансовые организации будут обязаны учитывать, насколько предлагаемые клиентам продукты соответствуют финансовым возможностям и потребностям заемщиков.