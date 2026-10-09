Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 октября

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 9 октября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,96 тенге, поднявшись на 4,09 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 509,70 тенге (+6,07). Курс российского рубля поднялся до 5,35 тенге (+0,07). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,76 тенге (+0,94). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,4-455,6 тенге, евро – по 507,6-512,6 тенге, рубли – по 5,14-5,26. Утром 9 октября Национальный банк установил курс доллара 448,94 тенге, евро – 502,05 тенге, рубля – 5,26 тенге.

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