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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 10 и 11 октября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 17:17 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 9 октября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 453,96 тенге, поднявшись на 4,09 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 509,70 тенге (+6,07).

Курс российского рубля поднялся до 5,35 тенге (+0,07).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,76 тенге (+0,94).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453,4-455,6 тенге, евро – по 507,6-512,6 тенге, рубли – по 5,14-5,26.

Утром 9 октября Национальный банк установил курс доллара 448,94 тенге, евро – 502,05 тенге, рубля – 5,26 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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