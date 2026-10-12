Пенсионные накопления в Казахстане: новые правила и возможности

С 7 сентября 2026 года вкладчики ЕНПФ могут передавать частным управляющим инвестиционным портфелем до 100% пенсионных средств, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов.

О новых правилах и перспективах пенсионной системы в интервью Zakon.kz рассказал первый заместитель председателя Национального банка, председатель совета директоров ЕНПФ Ерулан Жамаубаев.

По его словам, расширение возможностей для вкладчиков связано с необходимостью укреплять накопительный компонент пенсионной системы. В условиях старения населения, увеличения продолжительности жизни, снижения рождаемости и распространения новых форм занятости накопительная модель позволяет снизить зависимость пенсионного обеспечения от бюджетного финансирования и демографических изменений.

Дальнейшее укрепление накопительного компонента, расширение участия граждан и эффективное управление пенсионными активами – важные условия долгосрочной устойчивости пенсионной системы. Ерулан Жамаубаев

Теперь вкладчики самостоятельно определяют, какую сумму передать частным управляющим, и могут распределять средства между несколькими компаниями и инвестиционными портфелями. Каждый управляющий может предлагать до трех стратегий, отличающихся уровнем риска, ожидаемой доходностью и сроками инвестирования.

Как отметил председатель совета директоров ЕНПФ, при выборе важно учитывать возраст вкладчика и отношение к инвестиционному риску. Например, более молодые граждане могут рассматривать стратегии с высокой потенциальной доходностью, тогда как ближе к пенсии приоритетом может стать сохранение капитала.

В помощь вкладчикам ЕНПФ запустил инвестиционный портал invest.enpf.kz, где размещена информация об управляющих компаниях, предлагаемых стратегиях, структуре пенсионных активов и финансовых показателях.

Эксперты ожидают, что расширение выбора усилит конкуренцию между управляющими и повысит качество инвестиционных стратегий и цифровых сервисов. При этом важно, что деятельность компаний лицензируется и контролируется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

Приоритетами развития пенсионной системы на ближайшие годы Жамаубаев называет увеличение охвата населения пенсионными накоплениями, стимулирование регулярных взносов и повышение эффективности управления активами. Важными задачами также остаются диверсификация инвестиций, сохранность средств и достижение положительной реальной доходности в долгосрочной перспективе, когда она превышает инфляцию.