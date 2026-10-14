Каникулы без банкротства: как развлечь ребенка всю неделю и почти не потратиться – советы финансиста

Неделя школьных каникул может обойтись семье в круглую сумму. Но интересный отдых не обязательно требует больших расходов. Как устроить ребенку семь дней приключений, развлечений и открытий, не опустошая семейный бюджет, в материале Zakon.kz.

Музейный безлимит вместо торговых центров

Кино, игровые автоматы, аттракционы, кафе – привычная программа детских каникул способна заметно облегчить родительский кошелек. Между тем во многих городах Казахстана есть места, где школьников готовы развлекать и просвещать совершенно бесплатно.

Например, в Алматы с 2024 года действует решение акимата, позволяющее всем школьникам Казахстана бесплатно посещать городские музеи. Причем речь о целом списке.

В него входят:

Музей истории Алматы,

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа,

Музей Д. А. Кунаева,

дома-музеи Сабита Муканова и Габита Мусрепова,

мемориальный музей Нургисы Тлендиева и другие учреждения.

Астана: танки, ботаника и книжные сокровища

У столичных школьников тоже есть возможности провести день без расходов на развлечения.

Один из наиболее интересных вариантов – Военно-исторический музей Вооруженных сил РК, согласно информации портала Visit Astana, вход сюда бесплатный.

В музее семь выставочных залов и около 20 тыс. экспонатов, а под открытым небом представлена военная техника. Для ребенка, увлекающегося историей, это возможность увидеть настоящие образцы вооружения, а не картинки в учебнике. Экскурсию необходимо заказывать заранее.

Еще один вариант – Ботанический сад Астаны. Его парковая часть подходит для прогулок и семейных игр. Можно устроить фотоохоту: найти пять разных деревьев, необычные растения, интересные архитектурные детали и собрать из снимков собственный путеводитель.

При этом следует учитывать, что научные участки сада имеют особый режим посещения, а оранжерейный комплекс работает по отдельным правилам. Об этом предупреждает администрация Ботанического сада.

Наконец, можно отправиться в библиотеку. По данным Централизованной библиотечной системы Астаны, в городе работают 22 библиотеки, включая восемь детских.

Здесь тоже можно организовать "литературное приключение": найти книгу по трем подсказкам, отыскать произведение незнакомого автора или выбрать самое необычное название. А затем прочитать находку дома.

Горный квест: приключение за 648 тенге

У жителей Алматы есть еще одно преимущество – горы практически рядом с городом. И обычную прогулку можно превратить в настоящее приключение.

Например, устроить семейную экспедицию под названием "Поиски потерянного сокровища".

Для этого понадобится заранее выбрать короткий и безопасный маршрут по разрешенным тропам Иле-Алатауского национального парка, подготовить карту, компас и несколько заданий, – советует сотрудница детского горного лагеря Алина Рахимбекова.

Первое испытание – определить стороны света и направление движения. Найти по карте три контрольные точки, например мостик, развилку троп и смотровую площадку.

Второе задание – стать следопытом. Ребенку предлагается обнаружить следы животных или птиц, сфотографировать их и попытаться определить, кому они принадлежат.

Третье – "Лесной детектив". Нужно найти пять природных объектов: хвойное дерево, необычный камень, мох, шишку и следы деятельности птиц. При этом ничего нельзя срывать или уносить из парка.

Наконец, на каждой контрольной точке родители выдают ребенку по одной букве. Из собранных букв складывается слово, которое подсказывает, где дома спрятано небольшое вознаграждение за успешно пройденную экспедицию.

"Такое приключение может занять несколько часов и обойдется значительно интереснее и, конечно, дешевле посещения развлекательного центра". Алина Рахимбекова

По сообщению Иле-Алатауского национального парка, стоимость входного билета составляет 648,5 тенге.

Разумеется, маршрут необходимо выбирать с учетом возраста ребенка, погоды и состояния троп. Взрослые должны постоянно находиться рядом, а все задания выполняются исключительно на безопасных участках разрешенного маршрута. Термос с чаем и домашний перекус позволят дополнительно сэкономить на кафе, добавляет Алина.

Австралийский способ: сегодня дети у нас, завтра – у вас

Интересную практику экономии на школьных каникулах предлагают австралийские финансовые консультанты.

Издание Mozo рекомендует родителям договариваться между собой и по очереди организовывать досуг детей.

Принцип простой. Сегодня несколько школьников собираются у одной семьи, завтра – у другой. В программе могут быть настольные игры, домашняя пицца, совместный просмотр фильма, рисование или небольшие соревнования.

При этом родителям вовсе не обязательно придумывать сложные развлечения. Для детей возможность провести несколько часов с друзьями нередко интереснее дорогих аттракционов.

Есть и дополнительная выгода: пока одна семья занимается детской компанией, другие родители получают свободное время.

Такой обмен особенно удобен, если взрослые работают во время школьных каникул и не могут ежедневно сопровождать детей в развлекательные центры.

Семь дней без разорения: готовая программа

Если объединить казахстанский и зарубежный опыт, получится вполне реальный план на неделю, полагает наш эксперт.

Понедельник – музейный детектив. Отправляемся в бесплатный музей и выполняем задания по поиску экспонатов.

Вторник – день приключений. Устраиваем горный квест, прогулку по Терренкуру или игру с картой в городском парке.

Среда – день друзей. Договариваемся с другими родителями и организуем совместные игры для детей.

Четверг – домашний кинотеатр. Выбираем фильм, рисуем входные билеты, готовим попкорн и устраиваем настоящий кинопоказ.

Пятница – финансовый квест. Смотрим обучающие мультфильмы, играем в магазин и учимся распоряжаться небольшим бюджетом.

Суббота – день первой зарплаты. Предлагаем ребенку выполнить дополнительную работу, за которую он сможет получить собственные деньги.

Воскресенье – семейный выходной. Отправляемся в библиотеку, гуляем, играем в настольные игры или читаем вместе.

Учите детей и на каникулах, но только финансам

Финансовый консультант Турар Абди считает, что школьные каникулы подходят не только для развлечений, но и для знакомства ребенка с основами обращения с деньгами.

Начать финансовое воспитание можно с совместного просмотра мультфильмов.

Например, есть специальная серия образовательных мультфильмов, в которых главный герой Барыс и его друзья учатся планировать бюджет, копить деньги, разбираться в кредитах и защищаться от мошенников.

Там же размещена интерактивная игра BarsIQ. Ребенку предлагается пройти 15 тематических зон, выполняя задания по финансовой грамотности.

Еще одна рекомендация Абди – книга Бодо Шефера "Пес по имени Мани". Она рассчитана прежде всего на детей 8-12 лет и в форме художественной истории объясняет основы накоплений и обращения с деньгами.

Консультант советует не просто вручить книгу школьнику, а читать вместе по одной главе в день и обсуждать поступки героев.

Две банки вместо банковской карты

Один из самых простых способов научить ребенка распоряжаться деньгами, по мнению Турара Абди, вообще не требует специальных приложений, и каникулы – самое время, чтобы его освоить.

Достаточно поставить дома две прозрачные банки. На одной написать "Копить", на другой – "Тратить". Получая карманные деньги, ребенок самостоятельно решает, какую часть отложить на будущую покупку, а какую – использовать сейчас.

"Начинать знакомство с деньгами можно с шести-семи лет. Причем первые карманные деньги лучше выдавать наличными – ребенок воочию увидит, как после покупки определенная сумма действительно исчезнет из его распоряжения". Турар Абди

Деньгами из банки "Тратить" ребенок распоряжается сам, но в рамках строгих правил семьи. Например, вы договариваетесь, что он может покупать игрушки, но не может покупать вредную газировку или чипсы. Если он импульсивно спустил все деньги за один день и просит еще – не добавляйте. Предложите подождать до следующей недели. Это суровый, но лучший урок отложенного удовлетворения, считает специалист.

Пятерка в дневнике – не повод открывать кошелек

Финансовый консультант выступает против оплаты хороших оценок и обычных домашних обязанностей.

Он считает, что ребенок должен учиться ради знаний, а не ради денежного вознаграждения. Аналогичным образом уборка собственной комнаты или мытье посуды являются частью семейных обязанностей, а не оплачиваемой работой.

Но это не означает, что школьнику нельзя дать возможность заработать. Эксперт предлагает оплачивать дополнительные задания, которые в других обстоятельствах родители поручили бы постороннему человеку.

Например, оцифровку старых семейных фотографий, помощь в семейном бизнесе или сложную уборку во дворе. Подростку можно предложить разобраться с семейным фотоархивом, отсортировать документы или помочь пожилым родственникам освоить телефон.

Главное – заранее договориться, какая работа должна быть выполнена и сколько за нее заплатят.

Как видим, каникулы могут стать для ребенка не только временем отдыха и развлечений, но и хорошим уроком финансовой грамотности. Бесплатные или недорогие развлечения показывают, что яркие впечатления не обязательно требуют больших расходов, а карманные деньги, первые заработки и накопления помогают понять цену денег на практике.

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