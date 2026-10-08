Ловим удачу за хвост: финансовые лайфхаки октября

Осенью некоторые привычные затраты можно заметно сократить, если правильно выбрать время покупки. Продукты, поездки, автомобильные расходы и распродажи дают неплохие возможности для экономии. Несколько сезонных лайфхаков собрал Zakon.kz.

Соседи, объединяйтесь!

Осень – время массового сбора урожая, а значит, и один из самых удачных периодов для закупки овощей на зиму. Особенно если покупать не по нескольку килограммов, а мешками и ящиками.

В Астане и Алматы, например, ярмарки выходного дня работают по субботам и воскресеньям. За счет прямых поставок без посредников социально значимые продукты там продаются на 15-20% дешевле рыночной стоимости.

Но у такой экономии есть очевидная проблема: ехать через весь город ради пакета с картошкой и пары килограммов лука может оказаться невыгодно уже из-за расходов на дорогу.

Здесь пригодится чат дома или ОСИ. Несколько соседей могут заранее составить общий список, собрать заказ на мясо, рыбу, картофель, морковь, лук, капусту, яблоки и другие продукты, а затем отправить на ярмарку одну машину, можно даже нанять малотоннажный фургон.

Чем больше объем покупок, тем легче распределить транспортные расходы между участниками и получить хорошую скидку на базаре.

В сезон сбора урожая выбор становится еще шире. Как правило, в городах проводятся расширенные ярмарки с участием сельхозпроизводителей из разных регионов страны. Так, в 2025 году с сентября по ноябрь только в Алматы за одни выходные реализовывалось более 7,5 тонн продукции.

Тот же принцип можно использовать при покупке мяса и согыма: объединенный заказ нескольких семей дает возможность покупать дешевле и делить расходы на доставку.

Не ждите первого снега

Еще один осенний расход, который легко превращается в аврал, – зимние шины.

После первого серьезного снегопада шиномонтажи традиционно получают поток клиентов, поэтому практичнее решать вопрос раньше. Экономия здесь может возникнуть не только за счет стоимости резины, но и благодаря акциям.

Например, в октябре 2026 года один из крупных продавцов шин в Алматы предлагает бесплатный шиномонтаж при покупке полного комплекта зимней резины.

Есть и обратный ход. Осенью продавцы освобождают склады под зимний ассортимент, поэтому тем, кому весной понадобятся новые летние шины, имеет смысл посмотреть остатки прошлых коллекций. Если подходящий комплект продается со скидкой и есть место для хранения, ждать начала весеннего сезона необязательно.

Антисезонный туризм

На внутреннем туризме тоже работает сезонность. Летом спрос на Бурабай, Кольсай, Имантау и другие популярные направления максимальный, а осенью поток отдыхающих снижается.

Но рассчитывать на одинаковые "осенние скидки" во всех гостиницах не стоит. Выгоднее открыть календарь конкретного объекта и сравнить несколько соседних дат. Нередко один и тот же номер в будний день стоит заметно дешевле, чем на выходных.

Особенно хорошо этот принцип виден на горячих источниках в районе Чунджи, расположенном недалеко (по казахстанским меркам) от Алматы. По опубликованному осеннему прайсу на одной из баз размещение стоит 8 тыс. тенге в будни и 10 тыс. в выходные, а с началом школьных каникул цена поднимается до 15 тыс. тенге.

Получается своеобразное ценовое окно: летний сезон закончился, настоящие холода еще не начались, а зимний спрос на горячие источники пока не достиг пика.

Поэтому при планировании короткой поездки есть смысл сравнивать не только разные гостиницы, но и даты внутри одной недели. Иногда перенос отдыха с субботы на четверг дает больший эффект, чем долгие поиски более дешевого номера.

Новогодние билеты покупаем осенью

Для тех, кто собирается провести Новый год в другом городе, осень дает еще одну возможность сэкономить.

С 1 октября по 31 декабря 2026 года национальный перевозчик снизил стоимость железнодорожных билетов на 10% по всем маршрутам. Но скидка – только половина лайфхака. Продажа железнодорожных билетов открывается за 45 суток до отправления поезда.

Это значит, что скоро в продаже появятся билеты на вторую половину декабря.

На наиболее востребованных направлениях ранняя покупка дает прежде всего выбор: можно успеть взять нужный поезд, удобное место и подходящий тип вагона, вместо того, чтобы выбирать из того, что осталось перед праздниками.

Черная пятница: скидка еще не означает экономию

Осенью начинается и главный сезон интернет-распродаж на зарубежных платформах: 10.10, 11.11, Black Friday и другие акции. Иностранные интернет-магазины и сервисы доставки позволяют заказать одежду, обувь, электронику и другие товары напрямую.

Но здесь легко попасть в ловушку большой цифры на ярлыке. Скидка в 40% сама по себе еще не означает, что покупка действительно окажется дешевле казахстанской.

Считать нужно конечную стоимость: цена товара + доставка по стране покупки + пересылка в Казахстан + возможные таможенные платежи.

Для товаров, пересылаемых международной почтой или доставляемых перевозчиком физическому лицу, беспошлинная норма сейчас составляет 200 евро и 31 кг. При превышении лимита взимаются таможенные платежи в размере 15% от превышения стоимости, но не менее 2 евро за килограмм превышения весовой нормы.

Например, товар стоимостью 300 евро не означает пошлину со всей суммы: по разъяснению КГД, 15% начисляются на 100 евро превышения.

Есть еще один простой способ не попасться на нарисованную распродажу: выбрать нужный товар заранее и записать его цену за несколько недель до акции. Тогда станет видно, действительно ли магазин снизил стоимость, – или он сначала поднял ее, чтобы потом показать эффектную скидку.

Как видим, осенние лайфхаки работают не потому, что в это время внезапно дешевеет все подряд. Просто пик спроса в одних сегментах уже прошел, а в других еще только набирает обороты. Поэтому иногда достаточно купить тот же товар, билет или поездку на несколько недель раньше или позже, чтобы заплатить меньше.

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