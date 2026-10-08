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Финансы

Ловим удачу за хвост: финансовые лайфхаки октября

осенние листья с процентами, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 15:25 Фото: Zakon.kz
Осенью некоторые привычные затраты можно заметно сократить, если правильно выбрать время покупки. Продукты, поездки, автомобильные расходы и распродажи дают неплохие возможности для экономии. Несколько сезонных лайфхаков собрал Zakon.kz.

Соседи, объединяйтесь!

Осень – время массового сбора урожая, а значит, и один из самых удачных периодов для закупки овощей на зиму. Особенно если покупать не по нескольку килограммов, а мешками и ящиками.

В Астане и Алматы, например, ярмарки выходного дня работают по субботам и воскресеньям. За счет прямых поставок без посредников социально значимые продукты там продаются на 15-20% дешевле рыночной стоимости.

Но у такой экономии есть очевидная проблема: ехать через весь город ради пакета с картошкой и пары килограммов лука может оказаться невыгодно уже из-за расходов на дорогу.

Здесь пригодится чат дома или ОСИ. Несколько соседей могут заранее составить общий список, собрать заказ на мясо, рыбу, картофель, морковь, лук, капусту, яблоки и другие продукты, а затем отправить на ярмарку одну машину, можно даже нанять малотоннажный фургон.

Чем больше объем покупок, тем легче распределить транспортные расходы между участниками и получить хорошую скидку на базаре.

В сезон сбора урожая выбор становится еще шире. Как правило, в городах проводятся расширенные ярмарки с участием сельхозпроизводителей из разных регионов страны. Так, в 2025 году с сентября по ноябрь только в Алматы за одни выходные реализовывалось более 7,5 тонн продукции.

Тот же принцип можно использовать при покупке мяса и согыма: объединенный заказ нескольких семей дает возможность покупать дешевле и делить расходы на доставку.

Не ждите первого снега

Еще один осенний расход, который легко превращается в аврал, – зимние шины.

После первого серьезного снегопада шиномонтажи традиционно получают поток клиентов, поэтому практичнее решать вопрос раньше. Экономия здесь может возникнуть не только за счет стоимости резины, но и благодаря акциям.

Например, в октябре 2026 года один из крупных продавцов шин в Алматы предлагает бесплатный шиномонтаж при покупке полного комплекта зимней резины.

Есть и обратный ход. Осенью продавцы освобождают склады под зимний ассортимент, поэтому тем, кому весной понадобятся новые летние шины, имеет смысл посмотреть остатки прошлых коллекций. Если подходящий комплект продается со скидкой и есть место для хранения, ждать начала весеннего сезона необязательно.

Антисезонный туризм

На внутреннем туризме тоже работает сезонность. Летом спрос на Бурабай, Кольсай, Имантау и другие популярные направления максимальный, а осенью поток отдыхающих снижается.

Но рассчитывать на одинаковые "осенние скидки" во всех гостиницах не стоит. Выгоднее открыть календарь конкретного объекта и сравнить несколько соседних дат. Нередко один и тот же номер в будний день стоит заметно дешевле, чем на выходных.

Особенно хорошо этот принцип виден на горячих источниках в районе Чунджи, расположенном недалеко (по казахстанским меркам) от Алматы. По опубликованному осеннему прайсу на одной из баз размещение стоит 8 тыс. тенге в будни и 10 тыс. в выходные, а с началом школьных каникул цена поднимается до 15 тыс. тенге.

Получается своеобразное ценовое окно: летний сезон закончился, настоящие холода еще не начались, а зимний спрос на горячие источники пока не достиг пика.

Поэтому при планировании короткой поездки есть смысл сравнивать не только разные гостиницы, но и даты внутри одной недели. Иногда перенос отдыха с субботы на четверг дает больший эффект, чем долгие поиски более дешевого номера.

Новогодние билеты покупаем осенью

Для тех, кто собирается провести Новый год в другом городе, осень дает еще одну возможность сэкономить.

С 1 октября по 31 декабря 2026 года национальный перевозчик снизил стоимость железнодорожных билетов на 10% по всем маршрутам. Но скидка – только половина лайфхака. Продажа железнодорожных билетов открывается за 45 суток до отправления поезда.

Это значит, что скоро в продаже появятся билеты на вторую половину декабря.

На наиболее востребованных направлениях ранняя покупка дает прежде всего выбор: можно успеть взять нужный поезд, удобное место и подходящий тип вагона, вместо того, чтобы выбирать из того, что осталось перед праздниками.

Черная пятница: скидка еще не означает экономию

Осенью начинается и главный сезон интернет-распродаж на зарубежных платформах: 10.10, 11.11, Black Friday и другие акции. Иностранные интернет-магазины и сервисы доставки позволяют заказать одежду, обувь, электронику и другие товары напрямую.

Но здесь легко попасть в ловушку большой цифры на ярлыке. Скидка в 40% сама по себе еще не означает, что покупка действительно окажется дешевле казахстанской.

Считать нужно конечную стоимость: цена товара + доставка по стране покупки + пересылка в Казахстан + возможные таможенные платежи.

Для товаров, пересылаемых международной почтой или доставляемых перевозчиком физическому лицу, беспошлинная норма сейчас составляет 200 евро и 31 кг. При превышении лимита взимаются таможенные платежи в размере 15% от превышения стоимости, но не менее 2 евро за килограмм превышения весовой нормы.

Например, товар стоимостью 300 евро не означает пошлину со всей суммы: по разъяснению КГД, 15% начисляются на 100 евро превышения.

Есть еще один простой способ не попасться на нарисованную распродажу: выбрать нужный товар заранее и записать его цену за несколько недель до акции. Тогда станет видно, действительно ли магазин снизил стоимость, – или он сначала поднял ее, чтобы потом показать эффектную скидку.

Как видим, осенние лайфхаки работают не потому, что в это время внезапно дешевеет все подряд. Просто пик спроса в одних сегментах уже прошел, а в других еще только набирает обороты. Поэтому иногда достаточно купить тот же товар, билет или поездку на несколько недель раньше или позже, чтобы заплатить меньше.

Ранее мы рассказали, как можно накопить на любой праздник за три месяца без ущерба для семейного бюджета.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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