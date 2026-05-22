Статьи

Каникулы с пользой: как правильно занять ребенка летом

развлечения на летних каникулах, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:40
Летние каникулы для школьников – долгожданное время отдыха, свободы и новых впечатлений. Однако для многих родителей ежегодно остается актуальным один и тот же вопрос: чем занять ребенка три месяца, чтобы школьный перерыв прошел не только интересно, но и с пользой, сообщает Zakon.kz.

Сегодня у детей есть десятки вариантов досуга – от пришкольных лагерей и спортивных секций до творческих занятий, IT-кружков и городских мероприятий. При этом значительная часть таких активностей доступна бесплатно или за символическую оплату. В Алматы этим летом планируют охватить организованным отдыхом практически всех школьников города.

Почти 300 тысяч школьников охватят летним отдыхом

В Управлении образования Алматы сообщили о подготовке к летней оздоровительной кампании 2026 года. По данным ведомства, организованным отдыхом и занятостью планируется охватить 294 тыс. детей, а это составит 98,7% учащихся 1-10 классов города.

Особое внимание уделят детям из социально уязвимых семей, детям-сиротам, а также школьникам с особыми образовательными потребностями. На организацию летнего отдыха для этих категорий из местного бюджета предусмотрено более 527,4 млн тенге.

Планируется, что различными формами летнего отдыха будут охвачены свыше 2,5 тысячи детей из этих категорий. В том числе 300 детей с особыми образовательными потребностями смогут отдохнуть в лагере "Өрнек", который работает при Дворце школьников Алматы.

Власти города отмечают, что в этом году основной акцент делают не только на безопасности детей, но и на содержательном и полезном досуге.

Пришкольные лагеря остаются одним из самых доступных вариантов

Одним из самых популярных и доступных форматов летнего отдыха для школьников остаются пришкольные лагеря. Для многих родителей это возможность организовать досуг ребенка рядом с домом, не отправляя его далеко за город.

Этим летом в Алматы также актуальны пришкольные лагеря как с питанием, так и без него.

Лагерями с возможностью пообедать планируют охватить около 40 тысяч учеников младших классов и детей из социально уязвимых семей. Еще более 150 тыс. школьников будут посещать пришкольные площадки и лагеря без питания.

Как правило, такие программы включают спортивные игры, прогулки, творческие занятия, конкурсы, экскурсии, интеллектуальные игры и различные мастер-классы.

Робототехника, IT и творческие кружки

Помимо классических летних лагерей, детям в Алматы будут доступны кружки, секции и образовательные программы по самым разным направлениям.

В Управлении образования сообщили, что свыше 80 тыс. школьников летом смогут посещать кружки и секции. Особой популярностью продолжают пользоваться IT-направления – робототехника, программирование и цифровые технологии.

По данным ведомства, около 20 тыс. детей планируют занять осваиванием программ по робототехнике и информационным технологиям.

Кроме технических направлений, школьникам будут доступны:

  • спортивные секции;
  • языковые клубы;
  • творческие студии;
  • музыкальные занятия;
  • театральные кружки;
  • интеллектуальные игры;
  • различные городские проекты и мероприятия.

Для подростков летом также найдется занятие. Они могут принять участие в волонтерских и экологических инициативах, городских фестивалях, спортивных турнирах и молодежных проектах.

Лето – это не только отдых, но и важный этап развития ребенка

Психолог, кандидат биологических наук Ольга Шихова считает, что летние каникулы – это не только время праздного безделья, как считают многие взрослые. Летние каникулы играют гораздо более важную роль.

По ее словам, именно в школьном возрасте у детей формируются ключевые навыки, которые позже определяют успешность человека во взрослой жизни.

"Сегодня специалисты все чаще говорят о том, что важнейшими навыками современного человека становятся умение общаться и способность к саморегуляции – умению управлять своим эмоциональным состоянием, достигать целей, взаимодействовать с окружающими людьми. И как раз школьный возраст является критически важным периодом для формирования этих навыков", – объясняет специалист.

Психолог подчеркивает, что именно поэтому каникулы нельзя превращать исключительно в "жизнь в телефоне".

Почему ребенку опасно проводить все лето в гаджетах

По мнению психолога, сегодня зависимость от гаджетов становится одной из главных проблем современного детства. Постоянное пребывание в телефоне или планшете стимулирует лишь отдельные участки мозга, связанные с быстрым получением удовольствия – яркими картинками, короткими видео и мгновенной сменой информации.

При этом, отмечает эксперт, значительно хуже развиваются другие важные навыки:

• способность анализировать;

• умение концентрироваться;

• коммуникативные способности;

• навык самостоятельного решения задач;

• эмоциональная устойчивость.

"Когда ребенок долго находится в гаджетах, у него практически не развиваются механизмы, связанные с движением, мышлением, формированием собственных решений. Он привыкает только реагировать на внешние стимулы, а не создавать что-то самостоятельно", – говорит психолог.

Особое значение специалист придает физической активности детей.

"Когда мы двигаемся, формируются новые нейронные связи. И выражение "движение – это жизнь" приобретает очень глубокий психологический смысл", – отмечает Ольга Шихова.

Нужен ли ребенку режим во время каникул

Еще один важный вопрос, который волнует родителей летом, – стоит ли сохранять ребенку режим дня во время каникул. Психолог уверена, что полностью отказываться от режима не стоит.

По ее словам, стабильный распорядок дня помогает детской нервной системе чувствовать безопасность и устойчивость. При этом летом режим может быть значительно мягче, чем во время учебного года.

"Очень важно, чтобы у ребенка сохранялся определенный каркас дня – подъем примерно в одно время, прием пищи, понимание того, чем он будет заниматься сегодня или на этой неделе. Это помогает формировать чувство стабильности и навыки планирования", – объясняет специалист.

При этом собеседница подчеркивает, что речь не идет о жестком расписании и постоянном контроле.

"Главное – чтобы у ребенка сохранялось понимание структуры дня, но при этом оставалось место для отдыха, прогулок, общения и спонтанности", – добавила специалист.

Почему детям полезно иногда скучать

Отдельно психолог обратила внимание на тему детской скуки, которой многие родители стараются избегать любой ценой.

Однако, по словам Ольги Шиховой, скука – это не проблема, а важный этап развития.

"Когда ребенку становится скучно, это не всегда плохо. Наоборот, в этот момент запускаются внутренние поисковые процессы. Ребенок начинает думать, чем ему интересно заняться, учится самостоятельно организовывать свое время и искать новые занятия", – говорит психолог.

Она отмечает, что если взрослые постоянно стараются немедленно развлечь ребенка, у него хуже формируется самостоятельность и способность самому создавать интересную для себя деятельность.

Каникулы не должны превращаться в бесконечную учебу

Также психолог считает, что чаще всего наблюдает другую крайность – превращать лето в бесконечные занятия и подготовку к школе. Такое задействование ребенка тоже не принесет пользы.

По словам специалиста, лучший отдых для мозга – это смена деятельности. Именно поэтому летом детям особенно полезны:

• прогулки;

• спорт;

• настольные игры;

• путешествия;

• живое общение;

• творческие занятия;

• новые впечатления и эмоции.

"Мозг развивается не только во время учебы и заучивания информации, но и во время игры. Особенно в детском и подростковом возрасте", – отмечает Ольга Шихова.
По мнению специалиста, качественный летний отдых помогает ребенку не только восстановиться перед новым учебным годом, но и научиться самостоятельности, ответственности, планированию и взаимодействию с окружающим миром.

Оксана Житникова
