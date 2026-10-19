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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 11:14 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 19 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,12 тенге, евро – 508,95 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 451,7 тенге, продажи – 453,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 505,8 тенге, продажи – 510,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,35 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 453,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 506,8 тенге, продажи – 510,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,31 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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