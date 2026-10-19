Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,12 тенге, евро – 508,95 тенге, рубля – 5,41 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 451,7 тенге, продажи – 453,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,8 тенге, продажи – 510,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 453,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 506,8 тенге, продажи – 510,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,31 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.