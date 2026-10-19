Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 октября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 19 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,12 тенге, евро – 508,95 тенге, рубля – 5,41 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 449 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 451,7 тенге, продажи – 453,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 505,8 тенге, продажи – 510,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,24 тенге, продажи – 5,35 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452,7 тенге, продажи – 453,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 506,8 тенге, продажи – 510,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,31 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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