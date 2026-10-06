Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 6 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,98 тенге, евро – 509,53 тенге, рубля – 5,37 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 513 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 457,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 509,1 тенге, продажи – 513,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,25 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454,8 тенге, продажи – 457,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 508,5 тенге, продажи – 514,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,20 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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