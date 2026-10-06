Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 454,98 тенге, евро – 509,53 тенге, рубля – 5,37 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,1 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455 тенге, продажи – 457,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 509,1 тенге, продажи – 513,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454,8 тенге, продажи – 457,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 508,5 тенге, продажи – 514,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,13 тенге, продажи – 5,20 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.