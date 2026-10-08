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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 октября

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:10 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 8 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,14 тенге, евро – 500,35 тенге, рубля – 5,24 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 496 тенге, продажи – 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447,3 тенге, продажи – 449,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 500,5 тенге, продажи – 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,06 тенге, продажи – 5,18 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 447,1 тенге, продажи – 449,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 501,3 тенге, продажи – 506 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,09 тенге, продажи – 5,16 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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