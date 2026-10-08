Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 октября

Фото: pixabay

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 8 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,14 тенге, евро – 500,35 тенге, рубля – 5,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 496 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447,3 тенге, продажи – 449,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 500,5 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,06 тенге, продажи – 5,18 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 447,1 тенге, продажи – 449,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 501,3 тенге, продажи – 506 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,09 тенге, продажи – 5,16 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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