Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 447,14 тенге, евро – 500,35 тенге, рубля – 5,24 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 445 тенге, продажи – 452 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 496 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5 тенге, продажи – 5,2 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,3 тенге, продажи – 449,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 500,5 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,06 тенге, продажи – 5,18 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 447,1 тенге, продажи – 449,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 501,3 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,09 тенге, продажи – 5,16 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.