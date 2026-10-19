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Финансы

В Казахстане срок уплаты ряда налогов истекает 20 октября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:09 Фото: pexels
В Казахстане 20 октября 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов и плат, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 октября 2026 года необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь 2026 года;
  • ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками (по договорам о землепользовании или лицензиям на разведку или добычу ТПИ, полученным в сентябре 2026 года);
  • ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП при получении разрешения в сентябре 2026 года;

Также необходимо уплатить:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за сентябрь 2026 года;
  • Акциз, в том числе по импорту товаров с территории ЕАЭС за сентябрь 2026 года;
  • Плату за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП;
  • Плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за III квартал 2026 года;
  • Плату за пользование растительными ресурсами за III квартал 2026 года.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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