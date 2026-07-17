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Финансы

Срок представления отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 июля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:33 Фото: freepik
В Казахстане 20 июля 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов и плат, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 июля 2026 года необходимо:

представить следующие ФНО:

  • ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2026 года;
  • ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками (при заключении договора или получении лицензии в июне 2026 года);
  • ф. 870.00 – Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП при получении разрешения в июне 2026 года.

также нужно уплатить:

  • НДС в ЕАЭС за июнь 2026 года.
  • Акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за июнь 2026 года.
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП.
  • Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2026 года.
  • Плата за пользование растительными ресурсами за 2 квартал 2026 года.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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