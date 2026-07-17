Срок представления отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 июля

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В Казахстане 20 июля 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов и плат, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 июля 2026 года необходимо: представить следующие ФНО: ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2026 года;

ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками (при заключении договора или получении лицензии в июне 2026 года);

ф. 870.00 – Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП при получении разрешения в июне 2026 года. также нужно уплатить: НДС в ЕАЭС за июнь 2026 года.

Акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за июнь 2026 года.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП.

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2026 года.

Плата за пользование растительными ресурсами за 2 квартал 2026 года.

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