Срок представления отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 июля
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В Казахстане 20 июля 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов и плат, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 июля 2026 года необходимо:
представить следующие ФНО:
- ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2026 года;
- ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками (при заключении договора или получении лицензии в июне 2026 года);
- ф. 870.00 – Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП при получении разрешения в июне 2026 года.
также нужно уплатить:
- НДС в ЕАЭС за июнь 2026 года.
- Акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за июнь 2026 года.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду по платежам до 100 МРП.
- Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2026 года.
- Плата за пользование растительными ресурсами за 2 квартал 2026 года.
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