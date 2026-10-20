Сколько денег должны коллекторам казахстанцы

Объем долгов, находящихся в работе коллекторских агентств РК, растет с каждым годом. При этом меняется и механизм взыскания: банки все чаще предпочитают не продавать проблемные кредиты, а поручают их возврат посредникам. Что это означает для заемщиков, выяснял Zakon.kz.

Два триллиона "в работе" – чьи это деньги?

На 1 июля 2026 года в работе коллекторских агентств Казахстана находилась задолженность на 2,095 трлн тенге. Из этой суммы 1,84 трлн тенге приходилось на основной долг и 255,1 млрд тенге – на начисленное вознаграждение.

Масштаб впечатляет, особенно если посмотреть на динамику. На начало апреля задолженность составляла 1,83 трлн тенге. За второй квартал она увеличилась на 265,3 млрд тенге, или на 14,5%.

Но означает ли это, что казахстанцы задолжали непосредственно коллекторам больше двух триллионов? Здесь важно различать два принципиально разных механизма работы с проблемными кредитами.

Первый – покупка задолженности. Коллекторское агентство приобретает у банка или другой организации право требования по кредиту. После такой сделки оно само становится кредитором. Общая сумма приобретенной задолженности на 1 июля составляла 764,6 млрд тенге, в том числе 638,7 млрд тенге основного долга.

Коллекторское агентство приобретает у банка или другой организации право требования по кредиту. После такой сделки оно само становится кредитором. Общая сумма приобретенной задолженности на 1 июля составляла 764,6 млрд тенге, в том числе 638,7 млрд тенге основного долга. Второй – взыскание без покупки. Банк сохраняет за собой право требования, но поручает коллекторскому агентству работу с должником. На этот сегмент приходится значительно больше – 1,33 трлн тенге, включая 1,2 трлн тенге основного долга.

Таким образом, почти две трети всей задолженности, находящейся в работе коллекторов, принадлежат первоначальным кредиторам. Агентства занимаются ее возвратом, но не становятся собственниками этих требований.

Есть и другое существенное уточнение: отчетность включает задолженность по займам различных категорий заемщиков, поэтому считать всю сумму исключительно долгами населения нельзя.

Коллекторы меняют профессию

Главная особенность нынешней ситуации – изменение соотношения между приобретенными долгами и задолженностью, переданной на обслуживание.

С начала 2026 года объем основного долга, приобретенного коллекторскими агентствами, сократился с 648,5 до 638,7 млрд тенге. Снижение составило 1,5%.

В то же время задолженность, которую агентства взыскивают от имени первоначальных кредиторов, выросла с 950,5 млрд до 1,2 трлн тенге. Прибавка – 250,6 млрд тенге, или 26,4%.

Получается, что практически весь прирост основного долга в коллекторском секторе обеспечен именно вторым направлением. На эту тенденцию обращает внимание экономист Руслан Султанов.

"Все большая часть работы коллекторов связана с возвратом задолженности, по которой первоначальный кредитор сохраняет свои права". Руслан Султанов

Изменение структуры рынка происходит на фоне законодательных ограничений. С 2024 года в Казахстане действует мораторий на продажу долгов граждан коллекторским агентствам. Впоследствии его продлили до 1 мая 2027 года.

Половина долгов – всего у пяти агентств

Еще одна особенность коллекторского сектора – высокая концентрация задолженности. Согласно отчетности АРРФР, на 1 июня 2026 года в Казахстане действовали 205 коллекторских агентств. При этом почти половина приобретенного ими основного долга – 312,1 млрд тенге, или 48,9% – сосредоточена лишь у пяти компаний. В сегменте задолженности, переданной на взыскание без продажи, концентрация еще немного выше – там на пять агентств приходится 598,5 млрд тенге, или 49,8% основного долга.

Отметим, что только в августе 2026 года АРРФР рассмотрело 14,7 тыс. обращений по финансовому рынку. Из них 8,1% касались коллекторских агентств – констатирует Руслан Султанов. Основные претензии связаны со звонками в запрещенное время, превышением допустимой частоты контактов и обращениями к родственникам или коллегам должников.

"При этом жалоба сама по себе еще не означает установленного нарушения. С 2023 года из реестра исключены 47 коллекторских агентств. Теперь АРРФР намерено продолжить проверки и повысить требования к участникам рынка". Руслан Султанов

Чем же все сказанное важно для заемщиков и банков? По мнению экономиста, изменение модели коллекторского бизнеса повышает значение отношений между агентствами и первоначальными кредиторами, и эффективность рынка следует оценивать шире, чем по количеству агентств или объему долгов в их работе. Дальнейшее развитие сектора будет определяться способностью банков и агентств возвращать проблемные долги, сохраняя возможности их урегулирования для заемщиков.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане ужесточают меры воздействия на коллекторов за совершение недобросовестных действий.