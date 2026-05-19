Сколько денег должны казахстанцы банкам и почему власти ужесточают правила кредитования

Долги населения перед банками Казахстана превысили 25 трлн тенге. Причем основная часть этой суммы приходится не на ипотеку, а на потребительские кредиты. На фоне быстрого роста задолженности Нацбанк и АРРФР усиливают контроль за платежеспособностью заемщиков, сообщает Zakon.kz.

По данным Нацбанка, на 1 апреля 2026 года кредиты населению достигли 25,07 трлн тенге. Еще в сентябре 2025 года показатель составлял 23,7 трлн тенге. Таким образом, всего за 7 месяцев задолженность граждан выросла примерно на 1,35 трлн тенге.

Банки активнее кредитуют население, а не бизнес

Самая важная тенденция в новых данных – банки уже выдали населению значительно больше кредитов, чем бизнесу.

На 1 апреля 2026 года:

кредиты населению: 25,07 трлн тенге;

кредиты бизнесу: 18,34 трлн тенге.

Разрыв превысил 6,7 трлн тенге – банковская система страны все сильнее опирается именно на розничное кредитование и потребительский спрос.

Главный долг казахстанцев – потребкредиты

Структура займов показывает еще более важную тенденцию.

Из 25,07 трлн тенге задолженности населения:

потребительские кредиты: 16,85 трлн тенге;

ипотека: 7,08 трлн тенге;

прочие займы: 1,14 трлн тенге.

Фактически потребительские кредиты уже более чем в 2 раза превышают ипотечный портфель.

С сентября 2025 года ипотека выросла примерно на 468 млрд тенге, потребительские займы – почти на 871 млрд тенге.

Как регулятор пытается остановить рост долгов

Быстрый рост потребительского кредитования уже привел к реакции со стороны финансовых властей. В 2025-2026 годах Нацбанк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка начали постепенно ужесточать правила выдачи займов.

Главная цель – ограничить выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и сократить практику оформления займов без подтвержденных доходов.

Ключевым инструментом становится контроль платежеспособности клиентов.

С 1 июля 2026 года банки будут обязаны учитывать не только коэффициент долговой нагрузки (КДН), но и коэффициент долга к доходу (КДД). Причем при расчете будут использоваться именно официально подтвержденные доходы заемщика.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов ранее объяснил, что часть заемщиков искусственно завышала доходы через переводы между картами и таким образом обходила ограничения по кредитованию.

"Доходы, принимаемые к учету для целей КДН и КДД, должны носить официальный характер", – заявил глава Нацбанка.

По его словам, косвенным эффектом новых правил должно стать сокращение теневой экономики и постепенное "обеление" доходов населения. Параллельно регулятор вводит и прямые ограничения.

Банкам планируют запретить выдавать новые кредиты:

заемщикам с просрочкой более 30 дней;

клиентам с проблемной кредитной историей после реструктуризации или списания долгов.

Одновременно меняются и параметры самих займов. Регулятор ограничивает сроки беззалоговых кредитов, а требования к капиталу по длинным потребительским займам повышаются. Для банков такие кредиты становятся менее выгодными и более затратными.

Ужесточение уже работает: первые результаты

Длинная статистика Нацбанка показывает, что регуляторам уже удалось замедлить перегрев рынка потребительских кредитов.

С начала 2022 года кредиты населению выросли с 10,0 трлн до 25,1 трлн тенге. Особенно резкое ускорение наблюдалось в 2023-2024 годах, когда рынок прибавлял по несколько сотен миллиардов тенге всего за несколько месяцев.

Однако в 2025-2026 годах динамика начала постепенно замедляться.

Например:

январь 2026 года: 16,66 трлн тенге потребкредитов;

апрель 2026 года: 16,85 трлн тенге.

Рост продолжается, но уже значительно медленнее, чем раньше – это и стало первым заметным эффектом ужесточения регулирования.

Еще один важный структурный сдвиг – почти полное исчезновение валютных кредитов населения. В начале 2022 года объем валютных займов физлиц составлял 17,3 млрд тенге. К апрелю 2026 года показатель снизился примерно до 2,4 млрд тенге. Другими словами, банки практически отказались от валютного кредитования населения, что заметно снизило риски для заемщиков и банковской системы.

Ранее мы рассказали, как в 2026 году в Казахстане закончился бум покупок в кредит