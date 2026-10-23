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Финансы

Цены на золото упали до минимума впервые за три месяца

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 06:59 Фото: pixabay
22 октября декабрьские фьючерсы на золото на бирже COMEX подешевели на 1,64% и на минимуме достигли 4082,35 долларов за унцию, сообщает Zakon.kz.

Это самая низкая цена на золото за два с половиной месяца – с 3 августа 2026 года.

По данным РБК, К 13:40 по казахстанскому времени падение замедлилось до 1,07%, котировки были на уровне 4105,6 долларов за унцию.

В Trading Economic отмечают, что золото дешевеет на фоне возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке, которая привела к росту цен на нефть и усилила опасения по поводу инфляции.

В инвесткомпании Zaye Capital Markets указали, что ближайший уровень поддержки для золота находится около 4073 долларов, в то время как 4135 долларов – важный уровень сопротивления.

Аналитики предполагают, что в четвертом квартале 2026 года на стоимость золота будут влиять в первую очередь курс доллара и геополитическая обстановка, в частности конфликт на Ближнем Востоке.

Эксперты ожидают, что спрос на золото со стороны центробанков сохранится.

Ранее мы писали о том, как защитить свои деньги перед решением Нацбанка по базовой ставке.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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