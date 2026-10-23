Цены на золото упали до минимума впервые за три месяца

22 октября декабрьские фьючерсы на золото на бирже COMEX подешевели на 1,64% и на минимуме достигли 4082,35 долларов за унцию, сообщает Zakon.kz.

Это самая низкая цена на золото за два с половиной месяца – с 3 августа 2026 года.

По данным РБК, К 13:40 по казахстанскому времени падение замедлилось до 1,07%, котировки были на уровне 4105,6 долларов за унцию.

В Trading Economic отмечают, что золото дешевеет на фоне возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке, которая привела к росту цен на нефть и усилила опасения по поводу инфляции.

В инвесткомпании Zaye Capital Markets указали, что ближайший уровень поддержки для золота находится около 4073 долларов, в то время как 4135 долларов – важный уровень сопротивления.

Аналитики предполагают, что в четвертом квартале 2026 года на стоимость золота будут влиять в первую очередь курс доллара и геополитическая обстановка, в частности конфликт на Ближнем Востоке.

Эксперты ожидают, что спрос на золото со стороны центробанков сохранится.

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