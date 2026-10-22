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Финансы

Как защитить свои деньги перед решением Нацбанка по базовой ставке

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 14:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Завтра, 23 октября, Национальный банк Казахстана объявит решение, способное изменить доходность сбережений миллионов граждан. Стоит ли сегодня торопиться с открытием депозита, как сохранить высокие проценты на несколько лет и каких финансовых ошибок следует избегать, в материале Zakon.kz.

Доходность может пойти вниз

В пятницу, 23 октября, в 12:00 Национальный банк объявит очередное решение по базовой ставке. Сейчас она составляет 16,25% годовых. С начала года регулятор снизил ее с 18% на 1,75 процентного пункта, и финансовый рынок ожидает продолжения этой тенденции.

Согласно октябрьскому опросу Ассоциации финансистов Казахстана, 85% экспертов прогнозируют снижение ставки до 15,75-16%. Среди ожидающих снижения 71% предполагают уменьшение на 0,25 процентного пункта, до 16%.

Главный аргумент в пользу такого решения – замедление инфляции. Бюро национальной статистики сообщило, что годовой рост цен в сентябре составил 9,3% против 9,8% в августе. Продовольственные товары подорожали за год на 8,5%, непродовольственные – на 11%, платные услуги – на 8,9%.

Владельцев сбережений волнует вопрос: что произойдет с доходностью банковских вкладов, если базовая ставка продолжит снижаться?

Сколько можно потерять с миллиона?

Финансовый консультант Турар Абди обращает внимание на прямую связь между решениями Нацбанка и процентами по депозитам.

"Любой человек, который хотя бы минимально знаком с финансовой грамотностью, хранит свои свободные деньги как минимум на банковском депозите. А доходность по депозитам напрямую зависит от решений Нацбанка: когда регулятор снижает базовую ставку, банки через короткое время тоже начинают резать проценты по вкладам".Турар Абди

Предположим, банк предлагает депозит с номинальной ставкой 15% годовых. При размещении одного миллиона тенге на шесть месяцев без капитализации процентов вкладчик заработает 75 тысяч тенге.

Если номинальная ставка снизится условно до 13%, доход за тот же период составит 65 тысяч тенге. Разница – 10 тысяч тенге на каждом миллионе. При размещении пяти миллионов тенге потенциальная потеря дохода составит 50 тысяч тенге.

Как сохранить высокую ставку?

Первый совет финансиста – проверить сроки окончания действующих депозитов.

"Если у вас в ближайшие дни заканчивается сберегательный или накопительный вклад – проверьте условия в своем банке. Имеет смысл зафиксировать текущие ставки на 3-6 месяцев до того, как банки обновят ставки по депозитам".Турар Абди

Один из вариантов – заранее открыть пополняемый депозит на минимальную сумму, если условия банка гарантируют сохранение ставки при последующих взносах.

Если вклад заканчивается в ближайшие дни, следует выяснить, на каких условиях банк предлагает его продлить. Автоматическая пролонгация не обязательно означает сохранение прежнего процента.

Особое внимание стоит уделить срокам размещения. Допустим, вкладчик выбирает между двумя депозитами на один миллион тенге. Первый предлагает номинальную ставку 18% годовых на три месяца. Второй – 15% годовых на двенадцать месяцев. За первые три месяца первый депозит принесет 45 тысяч тенге без капитализации.

Однако после окончания срока вклад придется продлевать или открывать новый. Но если банки продолжат снижать проценты, прежней доходности вкладчик может не получить.

Предположим, что через три месяца ставка снизится до 13% годовых и останется такой на следующие девять месяцев. За этот период миллион тенге принесет еще 97,5 тысячи тенге. Общий доход за год составит 142,5 тысячи тенге.

Теперь рассмотрим второй вариант. Вкладчик сразу размещает миллион тенге на 12 месяцев под фиксированные 15% годовых. Независимо от дальнейших решений Нацбанка и изменений ставок по новым депозитам, при сохранении условий договора он получит 150 тысяч тенге без капитализации.

Разница небольшая – 7,5 тысячи тенге. Но она в пользу годового депозита, хотя первоначально его ставка была на три процентных пункта ниже.

Облигации: как сохранить доход на три года

Второй вариант – покупка облигаций с фиксированным купоном. Такие бумаги выпускают государство и компании, привлекающие деньги инвесторов.

"На фондовом рынке (KASE и AIX) государственные и корпоративные облигации позволяют зафиксировать высокую купонную доходность на 2-3 года вперед".Турар Абди

Главное преимущество облигаций перед краткосрочными депозитами заключается в возможности сохранить размер купонных выплат на несколько лет независимо от дальнейших решений Нацбанка.

Предположим, инвестор покупает по номинальной стоимости облигации на один миллион тенге с фиксированным купоном 17% годовых и сроком погашения три года.

Если эмитент полностью выполняет обязательства, ежегодные купонные выплаты составят 170 тысяч тенге, а за три года – 510 тысяч тенге. При погашении инвестору вернут номинальную стоимость бумаг – один миллион тенге.

Даже если через год базовая ставка снизится до 14%, размер фиксированного купона не изменится.

Но у этого инструмента есть риски. Самый главный состоит в том, что корпоративные облигации несут риск дефолта эмитента. Даже высокая купонная ставка не гарантирует возврата вложенных денег.

Парадокс депозитного дохода

Финансист Арсен Темирбаев обращает внимание на парадоксальную ситуацию: несмотря на снижение банковских ставок, реальная доходность депозитов в Казахстане растет.

С начала года базовая ставка Нацбанка снизилась с 18% до 16,25%, то есть на 1,75 процентного пункта. При этом средневзвешенная ставка по депозитам уменьшилась гораздо слабее, с 15,3% до 14,6%, всего на 0,7 пункта.

Но самое интересное происходит, если учесть инфляцию. В январе она составляла 12,3%, а в сентябре замедлилась до 9,3%.

"Если сравнить банковские проценты с ростом цен, то в январе расчетная реальная доходность (с вычетом инфляции) составляла 2,67% годовых, а в сентябре достигла 4,85%. То есть реальная доходность депозитов выросла почти на 82%".Арсен Темирбаев

Самое интересное то, что население Казахстана понимает этот кажущийся парадокс лучше, чем специалисты: объем вкладов физических лиц сегодня превысил 30,5 трлн тенге. На 1 сентября 2026 года объем депозитов резидентов страны (население и бизнес) составил 50,16 трлн тенге – больше двух годовых бюджетов республики.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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