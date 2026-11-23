Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455 тенге, евро – 498,77 тенге, рубля – 5,56 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 495 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454 тенге, продажи – 456,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 498,2 тенге, продажи – 502,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 497,2 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,35 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.