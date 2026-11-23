Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 23 ноября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455 тенге, евро – 498,77 тенге, рубля – 5,56 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 495 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454 тенге, продажи – 456,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 498,2 тенге, продажи – 502,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,26 тенге, продажи – 5,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 497,2 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,28 тенге, продажи – 5,35 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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