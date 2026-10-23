Какие продукты подешевели в Казахстане за год: сравниваем цены

Казахстанский рынок продовольствия впервые фиксирует не просто замедление инфляции, а чистую дефляцию: ряд ключевых товаров за год подешевел в абсолютных значениях. Впрочем, этот перелом затронул продуктовую корзину крайне избирательно, сообщает Zakon.kz.

Инфляция отступает, но не сдается

В сентябре 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 9,3% против 12,9% в сентябре прошлого года. За двенадцать месяцев показатель снизился на 3,6 процентного пункта.

Продовольственная инфляция также замедлилась, достигнув 8,5%. Этому способствовали снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции и замедление подорожания мяса.

Чтобы оценить изменения на уровне повседневных покупок, мы сопоставили годовые индексы цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

В октябре прошлого года годовой рост цен главные продукты составлял 10,3%, сейчас он равен 2,1%.

Однако напрямую сравнивать эти показатели нельзя: с декабря 2025 года перечень социально значимых товаров был расширен. Поэтому для анализа мы выбрали позиции, представленные в сводках БНС АСПиР РК по состоянию на 21 октября 2025 года и 21 октября 2026 года.

Масло, капуста и лук: цены затормозили

Наиболее заметные изменения произошли в динамике цен на подсолнечное масло. В октябре 2025 года оно было дороже, чем годом ранее, на 26,6%. В октябре 2026 года годовой рост составил 6,2%. Таким образом, темпы подорожания замедлились на 20,4 процентного пункта.

Похожая ситуация с белокочанной капустой. Год назад ее стоимость выросла на 22,2%, сейчас на 8,1%. Разница составляет 14,1 процентного пункта.

Еще существеннее изменилось положение с репчатым луком. Если в октябре прошлого года он подорожал на 14,3%, то сейчас годовой прирост составляет всего 1,3%.

Среди других продуктов, у которых замедлился рост цен:

Морковь: с 18% до 15,7%.

Соль: с 17,6% до 14,8%.

Пшеничный хлеб из муки первого сорта: с 5,1% до 2,6%.

Замедление инфляции не означает снижения стоимости товаров. Например, подсолнечное масло и капуста продолжают дорожать, хотя и значительно медленнее, чем год назад.

Картофель, яйца и макароны пошли против тенденции

На фоне общего замедления инфляции некоторые основные продукты, напротив, стали дорожать быстрее.

Особенно заметна динамика картофеля . В октябре 2025 года его годовое подорожание составляло 9,3%, а в октябре 2026 года достигло 15%. Ускорение составило 5,7 процентного пункта.

. В октябре 2025 года его годовое подорожание составляло 9,3%, а в октябре 2026 года достигло 15%. Ускорение составило 5,7 процентного пункта. У яиц первой категории годовой рост цен увеличился с 3,7% до 9%. Гречневая крупа также ускорила подорожание: с 8,7% до 10,3%.

годовой рост цен увеличился с 3,7% до 9%. Гречневая крупа также ускорила подорожание: с 8,7% до 10,3%. Еще выразительнее изменилась ситуация с макаронными изделиями . В октябре прошлого года рожки были дешевле на 2,8% относительно предыдущего года. Сейчас они, напротив, подорожали на 8,4%.

. В октябре прошлого года рожки были дешевле на 2,8% относительно предыдущего года. Сейчас они, напротив, подорожали на 8,4%. Пшеничная мука первого сорта также перешла от снижения цен к росту. Год назад она дешевела на 1,8%, а сейчас ее стоимость увеличилась на 3,3%.

Какие продукты реально подешевели

Несмотря на инфляцию, некоторые продукты в Казахстане за год стали дешевле не только в процентах, но и в тенге. Особенно заметно снизились цены на рис, сахар и отдельные виды овощей.

В среднем по стране килограмм шлифованного риса 21 октября 2025 года стоил 399 тенге, а 21 октября 2026 года – 341 тенге. Снижение составило 58 тенге, или 14,5%.

Сахар-песок за тот же период подешевел с 428 до 414 тенге за килограмм, или на 3,3%.

Килограмм капусты подешевел со 182 до 165 тенге (на 9,3%), картофеля – со 195 до 178 тенге (на 8,7%).

Отметим, что сегодня Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 16,75% до 16,25% годовых. Продолжающееся снижение годовой инфляции и инфляционных ожиданий сформировало пространство для снижения базовой ставки. Принятое решение сохраняет умеренную жесткость денежно-кредитных условий, необходимую для закрепления дезинфляции и возвращения инфляции к цели 5% в 2028 году, отметили в НБРК.