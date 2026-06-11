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Финансы

Россия поможет Казахстану в борьбе с ростом цен на продукты

Фрукты, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 11:59 Фото: freepik
Продовольствие в РФ ощутимо подешевело, причем снижение затронуло не только сезонные овощи. Для Казахстана это важно по простой причине: по многим категориям продуктов российский импорт занимает значительную долю рынка, сообщает Zakon.kz.

Россия перестает разгонять цены в Казахстане

Национальный банк Казахстана относит инфляцию в соседней стране к числу важнейших внешних факторов, влияющих на стоимость товаров в РК.

"К внешним факторам давления относится инфляция в России, превышающая целевой уровень, а также крепкий курс рубля, которые приводят к росту цен на импортируемые из России товары".Из доклада НБРК о денежно-кредитной политике

Теперь ситуация постепенно меняется. Согласно отчету Росстата, годовая инфляция в России в мае снизилась до 5,31% против 5,58% месяцем ранее. Еще важнее для Казахстана другое: цены на продовольственные товары за месяц снизились на 0,85%.

Сам Нацбанк в свежем обзоре также отмечает, что инфляция в России продолжает замедляться на фоне охлаждения внутреннего спроса и жестких денежно-кредитных условий.

Какие продукты уже дешевеют

Для казахстанских покупателей наиболее интересны не показатели инфляции, а конкретные товары.

В мае в России цены на помидоры снизились сразу на 27,1%, на огурцы – на 25,9%, на сладкий перец – на 12,2%.

Заметно подешевели и некоторые продукты ежедневного спроса. Куриные яйца стали дешевле на 6,3%, сливочное масло – на 1,2%. Снижение (от 0,5% до 0,8% за месяц) также зафиксировано на молоко повышенной жирности, сметану, йогурты, сыры, сливки и ряд других молочных продуктов.

Упали в цене кофе, печенье и оливковое масло. Снижение цен затронуло и отдельные виды мяса и колбасной продукции. Так, свинина подешевела на 0,9%, вареные колбасы – на 0,9%, сырокопченые колбасы – на 0,7%.

Для жителей приграничных регионов Казахстана эта статистика представляет особый интерес. Тысячи жителей Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей регулярно покупают продукты по ту сторону границы, поэтому изменения цен в России часто ощущаются быстрее, чем в других регионах страны.

Тенге получил еще один шанс помочь покупателям

Еще один фактор связан с валютным рынком.

"Крепкий курс тенге к доллару США и российскому рублю оказывал сдерживающее влияние на рост цен на импортируемые товары".Из доклада НБРК о денежно-кредитной политике

Иными словами, давление на цены может уменьшаться сразу по двум направлениям. С одной стороны, в России замедляется инфляция и дешевеет часть продуктов. С другой – сильный тенге снижает стоимость импортных поставок для казахстанских покупателей.

В чем Казахстан зависит от России

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, Россия остается ведущим поставщиком по целому ряду продовольственных категорий.

Среди них мясо кур, свинина, мясные субпродукты, рыба, молоко и сливки, сыр и творог, яйца, колбасные изделия, сахар и кондитерская продукция.

При этом зависимость от импорта остается неодинаковой. По данным Министерства сельского хозяйства, Казахстан обеспечивает себя молочной продукцией на 85,5%, мясом птицы – на 79,8%, мясом и субпродуктами – на 70,9%.

Наиболее чувствительными к изменениям цен в России остаются сахар, рыбная продукция, а также отдельные импортные продукты питания.

Почему ждать снижения цен пока рано

Несмотря на позитивные сигналы, говорить о скором удешевлении продуктов в Казахстане пока преждевременно.

Нацбанк напоминает, что на цены продолжают влиять геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, ситуация на сырьевых рынках и другие внешние факторы. Кроме того, инфляция в России хотя и замедляется, все еще остается выше целевого уровня.

Тем не менее, один из крупнейших внешних источников продовольственной инфляции для Казахстана начал ослабевать. Если эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, давление на стоимость части импортируемых продуктов также может стать заметно меньше.

Ранее мы рассказали, какие продукты в мире дорожают быстрее всего.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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