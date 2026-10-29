В Казахстане усилят контроль за ценами на продукты

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Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений по сдерживанию инфляции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в своем Послании глава государства уделил особое внимание вопросам обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата и повышения эффективности государственного аппарата. "В этой связи необходимо принять системные меры по сдерживанию и дальнейшему снижению инфляции. Все возможности для этого имеются. Это требует принятия согласованных действий всех государственных органов. Поручаю Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком и госорганами до 20 ноября выработать меры по усилению координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, направленные на снижение инфляции и повышение реальных доходов населения", – сказал премьер. Акиматам поручено обеспечить еженедельный мониторинг эффективности принимаемых мер по стабилизации цен на продовольственные товары с представлением соответствующей информации в Министерство торговли. "Министерству торговли совместно с акиматами регионов усилить контроль за соблюдением предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары, а также принять дополнительные меры по недопущению необоснованного роста цен. Министерствам торговли, сельского хозяйства в двухнедельный срок обеспечить формирование достаточных запасов продовольственных товаров на зимний период, активизацию работы стабилизационных фондов и расширить прямые поставки продтоваров", – поручил Бектенов. Ранее глава государства поручил сдерживать и снижать инфляцию.

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