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Экономика и бизнес

В Казахстане усилят контроль за ценами на продукты

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:28 Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений по сдерживанию инфляции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в своем Послании глава государства уделил особое внимание вопросам обеспечения устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционного климата и повышения эффективности государственного аппарата.

"В этой связи необходимо принять системные меры по сдерживанию и дальнейшему снижению инфляции. Все возможности для этого имеются. Это требует принятия согласованных действий всех государственных органов. Поручаю Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком и госорганами до 20 ноября выработать меры по усилению координации налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, направленные на снижение инфляции и повышение реальных доходов населения", – сказал премьер.

Акиматам поручено обеспечить еженедельный мониторинг эффективности принимаемых мер по стабилизации цен на продовольственные товары с представлением соответствующей информации в Министерство торговли.

"Министерству торговли совместно с акиматами регионов усилить контроль за соблюдением предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары, а также принять дополнительные меры по недопущению необоснованного роста цен. Министерствам торговли, сельского хозяйства в двухнедельный срок обеспечить формирование достаточных запасов продовольственных товаров на зимний период, активизацию работы стабилизационных фондов и расширить прямые поставки продтоваров", – поручил Бектенов.

Ранее глава государства поручил сдерживать и снижать инфляцию.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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