Какие продукты подешевели в Казахстане
Фото: freepik
За неделю в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Об этом 26 июня 2026 года заявили в Бюро национальной статистики (БНС), сообщает Zakon.kz.
Так, по состоянию на 24 июня наиболее заметно подешевели помидоры – на 5,5%.
"Также зафиксировано снижение цен на яйца I категории (-1,3%), огурцы (-1,3%), пастеризованное молоко (-0,2%), кефир жирностью 2-3% (-0,2%), творог жирностью 5-9% (-0,2%), черный чай (-0,2%), а также на шлифованный рис, свежую, охлажденную и мороженую рыбу, сметану, яблоки и соль (по -0,1%)".Пресс-служба БНС
По данным Бюро, в региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился:
- в Конаеве (-0,5%),
- Кокшетау (-0,4%),
- Павлодаре (-0,3%),
- Шымкенте, Атырау и Петропавловске (по -0,2%).
В Костанае, Кызылорде, Семее, Таразе и Усть-Каменогорске цены сохранились на уровне предыдущей недели.
Отмечается, что основным фактором снижения стоимости в регионах стало сезонное удешевление овощной продукции, а также отдельных товаров бакалейной группы.
Также в БНС уточнили среднюю и самую низкую цены на помидоры, шлифованный рис, картофель и яйца:
- Средняя цена на помидоры по республике составила 654 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Шымкенте – 406 тенге за килограмм.
- Среднереспубликанская цена на шлифованный рис сложилась на уровне 532 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Кызылорде – 461 тенге за килограмм и Алматы – 478 тенге за килограмм.
- Средняя цена на картофель по стране составила 280 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Таразе – 220 тенге за килограмм.
- Средняя стоимость десятка яиц I категории по республике составила 575 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Кокшетау (486 тенге) и Актобе (488 тенге).
"Из мясной продукции средняя цена говядины с костями по стране составила 3777 тенге за килограмм, мяса кур – 1725 тенге за килограмм", – заключили в Бюро.
22 июня 2026 года в Бюро национальной статистики рассказали, в каком регионе Казахстана чаще всего рождаются двойни и тройни.
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