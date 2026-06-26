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Общество

Какие продукты подешевели в Казахстане

Фрукты, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 12:36 Фото: freepik
За неделю в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Об этом 26 июня 2026 года заявили в Бюро национальной статистики (БНС), сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 24 июня наиболее заметно подешевели помидоры – на 5,5%.

"Также зафиксировано снижение цен на яйца I категории (-1,3%), огурцы (-1,3%), пастеризованное молоко (-0,2%), кефир жирностью 2-3% (-0,2%), творог жирностью 5-9% (-0,2%), черный чай (-0,2%), а также на шлифованный рис, свежую, охлажденную и мороженую рыбу, сметану, яблоки и соль (по -0,1%)".Пресс-служба БНС

По данным Бюро, в региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился:

  • в Конаеве (-0,5%),
  • Кокшетау (-0,4%),
  • Павлодаре (-0,3%),
  • Шымкенте, Атырау и Петропавловске (по -0,2%).

В Костанае, Кызылорде, Семее, Таразе и Усть-Каменогорске цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Отмечается, что основным фактором снижения стоимости в регионах стало сезонное удешевление овощной продукции, а также отдельных товаров бакалейной группы.

Также в БНС уточнили среднюю и самую низкую цены на помидоры, шлифованный рис, картофель и яйца:

  • Средняя цена на помидоры по республике составила 654 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Шымкенте – 406 тенге за килограмм.
  • Среднереспубликанская цена на шлифованный рис сложилась на уровне 532 тенге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Кызылорде – 461 тенге за килограмм и Алматы – 478 тенге за килограмм.
  • Средняя цена на картофель по стране составила 280 тенге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Таразе – 220 тенге за килограмм.
  • Средняя стоимость десятка яиц I категории по республике составила 575 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Кокшетау (486 тенге) и Актобе (488 тенге).
"Из мясной продукции средняя цена говядины с костями по стране составила 3777 тенге за килограмм, мяса кур – 1725 тенге за килограмм", – заключили в Бюро.

22 июня 2026 года в Бюро национальной статистики рассказали, в каком регионе Казахстана чаще всего рождаются двойни и тройни.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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