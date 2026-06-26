Какие продукты подешевели в Казахстане

За неделю в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Об этом 26 июня 2026 года заявили в Бюро национальной статистики (БНС), сообщает Zakon.kz.

Так, по состоянию на 24 июня наиболее заметно подешевели помидоры – на 5,5%.

"Также зафиксировано снижение цен на яйца I категории (-1,3%), огурцы (-1,3%), пастеризованное молоко (-0,2%), кефир жирностью 2-3% (-0,2%), творог жирностью 5-9% (-0,2%), черный чай (-0,2%), а также на шлифованный рис, свежую, охлажденную и мороженую рыбу, сметану, яблоки и соль (по -0,1%)". Пресс-служба БНС

По данным Бюро, в региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился:

в Конаеве (-0,5%),

Кокшетау (-0,4%),

Павлодаре (-0,3%),

Шымкенте, Атырау и Петропавловске (по -0,2%).

В Костанае, Кызылорде, Семее, Таразе и Усть-Каменогорске цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Отмечается, что основным фактором снижения стоимости в регионах стало сезонное удешевление овощной продукции, а также отдельных товаров бакалейной группы.

Также в БНС уточнили среднюю и самую низкую цены на помидоры, шлифованный рис, картофель и яйца:

Средняя цена на помидоры по республике составила 654 тенге за килограмм , при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Шымкенте – 406 тенге за килограмм .

, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Шымкенте – . Среднереспубликанская цена на шлифованный рис сложилась на уровне 532 тенге за килограмм . Самые доступные цены отмечены в Кызылорде – 461 тенге за килограмм и Алматы – 478 тенге за килограмм .

. Самые доступные цены отмечены в Кызылорде – и Алматы – . Средняя цена на картофель по стране составила 280 тенге за килограмм , при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Таразе – 220 тенге за килограмм .

, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Таразе – . Средняя стоимость десятка яиц I категории по республике составила 575 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Кокшетау (486 тенге) и Актобе (488 тенге).

"Из мясной продукции средняя цена говядины с костями по стране составила 3777 тенге за килограмм, мяса кур – 1725 тенге за килограмм", – заключили в Бюро.

22 июня 2026 года в Бюро национальной статистики рассказали, в каком регионе Казахстана чаще всего рождаются двойни и тройни.