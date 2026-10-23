#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+1°
$
447.94
502.32
5.52
Экономика и бизнес

Снижение базовой ставки: когда казахстанцам ждать дешевых кредитов

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:02 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, сколько времени проходит между снижением базовой ставки и пересмотром банками своих ставок по кредитам, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что действие по денежно-кредитной политике и, в частности, решения по базовой ставке осуществляются с определенным временным лагом.

"Временной лаг этот есть – примерно 9-12 месяцев, а по некоторым продуктам – и дольше. Поэтому мы увидим это, и уже он начинает снижаться. Если посмотрите на ставки кредитов в экономике, они с начала года снизились примерно на 1% – плюс-минус. То есть снижение будет, и мы его ожидаем", – добавил он.

Но ожидать пересмотра действующих договоров не стоит.

"Сегодня мы приняли решение о снижении базовой ставки. Но это не значит, что банки пойдут переписывать кредитные договоры. У них кредитные договоры есть по тем ставкам, которые были записаны в этом договоре. До тех пор, пока он действует, понятно же, что будут действовать те ставки, которые в договоре были прописаны. Это действует и в обратную сторону, и в период повышения базовой ставки", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее Сулейменов рассказал, какие инвестиции считаются наиболее удачными.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
17:23, Сегодня
Когда банки могут снизить ставки по депозитам казахстанцев
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
17:13, 04 сентября 2026
Снижение базовой ставки: подешевеют ли кредиты для казахстанцев
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
14:45, 24 июля 2026
Кредиты и депозиты: на что повлияет снижение базовой ставки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФБ
18:34, Сегодня
Казахстанка Кудайгенова разгромила бразильянку и вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
Фото: UWW
18:14, Сегодня
Ненад Лалович сохранил пост президента United World Wrestling
Первый соперник на ЧМ в Астане
17:55, Сегодня
Определился соперник борца-казаха Гарипова на ЧМ в Астане, где он выступит за Бразилию
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
17:46, Сегодня
Набрал ход: Даниил Медведев вышел в четвёртый полуфинал турниров ATP подряд
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: