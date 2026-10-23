Снижение базовой ставки: когда казахстанцам ждать дешевых кредитов

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Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 октября 2026 года рассказал, сколько времени проходит между снижением базовой ставки и пересмотром банками своих ставок по кредитам, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что действие по денежно-кредитной политике и, в частности, решения по базовой ставке осуществляются с определенным временным лагом. "Временной лаг этот есть – примерно 9-12 месяцев, а по некоторым продуктам – и дольше. Поэтому мы увидим это, и уже он начинает снижаться. Если посмотрите на ставки кредитов в экономике, они с начала года снизились примерно на 1% – плюс-минус. То есть снижение будет, и мы его ожидаем", – добавил он. Но ожидать пересмотра действующих договоров не стоит. "Сегодня мы приняли решение о снижении базовой ставки. Но это не значит, что банки пойдут переписывать кредитные договоры. У них кредитные договоры есть по тем ставкам, которые были записаны в этом договоре. До тех пор, пока он действует, понятно же, что будут действовать те ставки, которые в договоре были прописаны. Это действует и в обратную сторону, и в период повышения базовой ставки", – резюмировал глава Нацбанка. Ранее Сулейменов рассказал, какие инвестиции считаются наиболее удачными.

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