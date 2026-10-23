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Финансы

Курсы валют на выходные и праздничные дни: 24, 25 и 26 октября

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:14 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 23 октября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 452,11 тенге, поднявшись на 4,02 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 506,55 тенге (+3,36).

Курс российского рубля вырос до 5,60 тенге (+0,09).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,42 тенге (+0,27).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453 – 455,8 тенге, евро – по 505,4-510,2 тенге, рубли – по 5,39-5,52.

Утром 23 октября Национальный банк установил курс доллара 447,94 тенге, евро – 502,32 тенге, рубля – 5,52 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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