Курсы валют на выходные и праздничные дни: 24, 25 и 26 октября
Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 23 октября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 452,11 тенге, поднявшись на 4,02 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 506,55 тенге (+3,36).
Курс российского рубля вырос до 5,60 тенге (+0,09).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,42 тенге (+0,27).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453 – 455,8 тенге, евро – по 505,4-510,2 тенге, рубли – по 5,39-5,52.
Утром 23 октября Национальный банк установил курс доллара 447,94 тенге, евро – 502,32 тенге, рубля – 5,52 тенге.
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