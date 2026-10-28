Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,63 тенге, евро – 507,89 тенге, рубля – 5,65 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 504 тенге, продажи – 514 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,4 тенге, продажи – 5,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 455,2 тенге, продажи – 457,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505 тенге, продажи – 509,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,40 тенге, продажи – 5,52 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 454,5 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 506,6 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,43 тенге, продажи – 5,49 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.