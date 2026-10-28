Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 28 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,63 тенге, евро – 507,89 тенге, рубля – 5,65 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 452 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 504 тенге, продажи – 514 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,4 тенге, продажи – 5,6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 455,2 тенге, продажи – 457,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 505 тенге, продажи – 509,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,40 тенге, продажи – 5,52 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 454,5 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 506,6 тенге, продажи – 511 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,43 тенге, продажи – 5,49 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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