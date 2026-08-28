Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 августа

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 28 августа 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,3 тенге, евро – 538,07 тенге, рубля – 5,41 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 461 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 543 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,32 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 464,2 тенге, продажи – 466,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 538,5 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,20 тенге, продажи – 5,34 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 464,4 тенге, продажи – 466,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 536,7 тенге, продажи – 541,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,27. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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