Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,3 тенге, евро – 538,07 тенге, рубля – 5,41 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 461 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,12 тенге, продажи – 5,32 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 464,2 тенге, продажи – 466,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538,5 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,20 тенге, продажи – 5,34 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 464,4 тенге, продажи – 466,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 536,7 тенге, продажи – 541,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,18 тенге, продажи – 5,27.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.