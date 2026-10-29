Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,09 тенге, евро – 508,42 тенге, рубля – 5,67 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,4 тенге, продажи – 5,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 456 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 503,5 тенге, продажи – 507,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,37 тенге, продажи – 5,49 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 453,8 тенге, продажи – 457 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 505,6 тенге, продажи – 509,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,41 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.