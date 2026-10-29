#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 октября

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 11:19 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,09 тенге, евро – 508,42 тенге, рубля – 5,67 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 458 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,4 тенге, продажи – 5,6 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 456 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 503,5 тенге, продажи – 507,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,37 тенге, продажи – 5,49 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 453,8 тенге, продажи – 457 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 505,6 тенге, продажи – 509,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,41 тенге, продажи – 5,47 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге
11:46, Сегодня
Олжас Бектенов дал поручение по увеличению МЗП
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
11:10, 29 июня 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июня
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:15, 29 июля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
12:05, Сегодня
Молодая борчиха из Японии не позволила Лауре Алмаганбетовой победить себя на ЧМ в Астане
Ризабек Айтмухан
11:59, Сегодня
Появилось видео поражения Ризабека Айтмухана от Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира
Стадион Кажымукана в матче КПЛ
11:47, Сегодня
"Ордабасы" установил рекорд по посещаемости в КПЛ-2026
Жания Бекмухамбетова
11:26, Сегодня
Объявлен состав молодёжной сборной Казахстана по настольному теннису на турнир в Венгрии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: