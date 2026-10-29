Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 октября

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Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 октября 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,09 тенге, евро – 508,42 тенге, рубля – 5,67 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 451 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 501 тенге, продажи – 511 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,4 тенге, продажи – 5,6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 453 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 503,5 тенге, продажи – 507,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,37 тенге, продажи – 5,49 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 453,8 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 505,6 тенге, продажи – 509,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,41 тенге, продажи – 5,47 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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