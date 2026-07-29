Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,75 тенге, евро – 541,59 тенге, рубля – 6,06 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 472 тенге, продажи – 479 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537 тенге, продажи – 547 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,45 тенге, продажи – 5,85 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 474,4 тенге, продажи – 477,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 539 тенге, продажи – 544,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,79 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 474,8 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538,1 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,67 тенге, продажи – 5,74.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.