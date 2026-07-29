Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 29 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,75 тенге, евро – 541,59 тенге, рубля – 6,06 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 472 тенге, продажи – 479 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 537 тенге, продажи – 547 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,45 тенге, продажи – 5,85 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 474,4 тенге, продажи – 477,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 539 тенге, продажи – 544,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,65 тенге, продажи – 5,79 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 474,8 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 538,1 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,67 тенге, продажи – 5,74. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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